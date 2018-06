નિવૃત્ત થયા બાદ રાષ્ટ્રપતિને મળે છે ફુલ ફર્નિશ્ડ બંગલા સહિત ઘણી ખાસ સુવિધા

નેશનલ ડેસ્કઃ ગુરુવારે નાગપુરમાં સંઘના કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા બાદથી પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી સતત ચર્ચામાં છે. ગત વર્ષે 25 જુલાઈના રોજ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે તેમનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થયો હતો. રાષ્ટ્રપતિનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રણવ કેવી રીતે જીવન પસાર કરી રહ્યા છે? દેશના રાષ્ટ્રપતિઓને તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ કેવા પ્રકારની સુવિધાઓ મળે છે? એ જાણવા માટે સહુ કોઈ ઉત્સુક છે. બંગલાનું સરકાર ઉઠાવે છે ભાડું

પ્રણવ મુખર્જીનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ તેઓ તેમના નવા આવાસ 10, રાજાજી માર્ગમાં શિફ્ટ થઈ ગયા હતા. જે સરકારી બંગલામાં હાલ પ્રણવ મુખર્જી રહે છે તે પહેલા કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક મંત્રી મહેશ શર્માને ફાળવેલો હતો. આ બંગલામાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામ રહી ચૂક્યા છે. પ્રેસિડેન્ટ ઇમોલ્યુમેંટ્સ એક્ટ 1951 હેઠળ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને સંપૂર્ણ રીતે ફર્નિશ્ડ બંગલો અપાય છે. જેનું ભાડું સરકાર ઉઠાવે છે. સરકાર તરફથી અન્ય સુવિધાઓ પણ મળે છે

આ ઉપરાંત પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને સરકાર તરફથી અન્ય સુવિધાઓ પણ મળે છે. જેમાં ફ્રી ટેલિફોનની સુવિધા, ઈન્ટરનેટ અને એક મોબાઈલ ફોન આપવામાં આવે છે. જેમાં નેશનલ રોમિંગની સુવિધા હોય છે. સરકાર તરફથી પર્સનલ સ્ટાફ પણ અપાય છે. પ્રણવદાને 5 લોકોનો પર્સનલ સ્ટાફ મળ્યો છે, જેમાં એક પ્રાઈવેટ સેક્રેટરી પણ સામેલ છે. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિઓને સરકાર તરફથી જીવનભર ટ્રેન અને પ્લેનમાં ફ્રી મુસાફરીની સુવિધા આપવામાં આવે છે. ડ્રાઈવર-પેટ્રોલ સહિતની સુવિધા

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને સરકાર તરફથી કાર ચલાવવા માટે ડ્રાઈવર આપવામાં આવે છે જેની, સેલરી સરકાર આપે છે. ઉપરાંત પેટ્રોલનો ખર્ચ પણ સરકાર તરફથી મળે છે. ફ્રીમાં મેડિકલ સુવિધા તથા પેન્શન પણ અપાય છે. સાથે જ ભારતના નિવૃત રાષ્ટ્રપતિને બાકીના જીવન માટે ગમે ત્યાં ફ્રીમાં આવાસ, પાણી અને વીજળી મેળવવાનો અધિકાર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બધી સુવિધાઓ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને પ્રેસિડેન્ટ પેન્શન રૂલ્સ 1962 હેઠળ આપવામાં આવે છે.

After retiring the President gets these special facilities click here to read more