12મા ધોરણમાં થયો FAIL, પછી શરૂ કર્યો બિઝનેસ, આજે કરોડોમાં કરે છે કમાણી

નેશનલ ડેસ્કઃ ઘણા એવા લોકો છે, જે ઓછું ભણ્યા છતાં પણ સફળતાના શિખરો સુધી પહોંચી ગયા અને તેમાં એક નામ છે દિલ્હીના રહેવાસી ઋષભ ભવાનિયાનું. તેણે 24 વર્ષથી ઓછી ઉંમરે જ તેની અલગ ઓળખ બનાવવાની સાથે સાથે સારી સફળતા પણ મેળવી છે. આ યુવકે ઓછી ઉંમરમાં જ એક સ્ટાર્ટ-અપ શરૂ કર્યું અને તેના કારણે તે કરોડપતિ બની ગયો. હાલ ઋષભ સાઉથ આફ્રિકાના કેપટાઉન શહેરમાં કામ કરી રહ્યો છે. પહેલું સ્ટાર્ટઅપ રેડ કાર્પેટ

એક વેબપોર્ટલ અનુસાર, તેણે માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરમાં જ પહેલું સ્ટાર્ટઅપ રેડ કાર્પેટ શરૂ કર્યું હતું. બિઝનેસ અને સ્ટાર્ટઅપની દુનિયામાં નામ રોશન કરનાર ઋષભ અભ્યાસમાં એટલો હોશિયર નહોતો, જેથી તે 12માં ધોરણમાં ફેઈલ થઈ ગયો હતો. હવે ઋષભ Weetracker મીડિયા કંપનીનો ફાઉન્ડર અને સીઈઓ છે. કરિયાણાના સામાનનું શરૂ કર્યું સ્ટાર્ટઅપ

2013માં તેણે 'JustGetIt' નામનું એક ઓનલાઈન કરિયાણાનાં સામાનનું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું. આ સ્ટાર્ટઅપ છથી સાત મહિના સુધી સારી રીતે ચાલ્યું અને તેણે 30થી વધારે વિક્રેતાઓ અને દુકાનદારો સાથે ભાગીદારી કરવાની તક મળી. જોકે, તે ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ ગયું. ઋષભના જણાવ્યા અનુસાર, એ સમયે તેના ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ માટે ફંડિંગ ઉપલબ્ધ હતું, પરંતુ તે તેને કેવી રીતે વાપરવું તેની પ્રક્રિયા સમજી નહોતા રહ્યા. આ સ્ટાર્ટઅપથી કમાઈ રહ્યો છે સારા પૈસા

વર્ષ 2015માં જ્યારે ઋષભ અમેરિકામાં હતો, તો ટેક્નિકલ રીતે સક્ષણ કેશૂ દુબે સાથે મળીને "Xeler8"ને લોન્ચ કરી, જે તેનું ત્યાં સુધીનું સૌથી સફળ ઉપક્રમ હતું. ત્યારબાદ તે સતત કામ કરતો રહ્યો અને તેને તે બારીકાઈથી સમજ્યો. ત્યારબાદ તેણે આ વર્ષની શરૂઆતથી જ એક નવું સ્ટાર્ટઅપ WeeTracker લોન્ચ કર્યું. હવે તે તેનાથી સારા પૈસા કમાઈ રહ્યો છે. આ પણ વાંચો - દર્દીની કિડનીમાંથી કાઢી 2800થી વધારે પથરી, જોઈને ડોક્ટર્સ પણ આશ્ચર્યમાં

