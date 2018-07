63 વર્ષની પત્ની પર ચારિત્ર્ય શંકા જતા પતિએ ફટકારીને મારી નાખી, 11 દિવસમાં જ કોર્ટે આપી આજીવન કેદની સજા

નેશનલ ડેસ્કઃ કર્ણાટકના ચિત્રદુર્ગમાં એક વ્યક્તિએ પત્નીને ક્રૂર રીતે મારીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી. જિલ્લા તેમજ સત્ર અદાલતે 11 દિવસની અંદર જ આ મામલે આરોપીને દોષિક ઠેરવતા આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, હત્યારાના પુત્ર ગિરીશે તેની વિરુદ્ધ જુબાની આપી, જેના કારણે મામલો સરળતાથી ઉકેલાયો. 75 વર્ષીય પરમેશ્વરસ્વામી ચલ્લાકેરે કે વાલેસે વિસ્તારમાં 63 વર્ષીય પત્ની સાથે પુતમ્મામાં રહેતો હતો. 27 જૂનના રોજ બપોરે લગભગ 3 વાગ્યે પત્નીની હત્યા કરી નાખી. ઘટનાના થોડા કલાકો બાદ પોલીસે હત્યાના આરોપોમાં પતિની ધરપકડ કરી હતી. આ રીતે ખબર પડી કે પતિએ જ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે

પોલીસે જણાવ્યું કે, આરોપીને ઝડપથી પકડવા અને પીડિત પક્ષને ન્યાય અપાવવો અમારા માટે પડકારજનક હતું. અમને જ્યારે હત્યાની જાણકારી મળી, તો ગ્રામ પંચાયત અને પરિવારજન તથા તેના સગાની પૂછપરછ કરી. પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે ખબર પડી કે પરમેશ્વરસ્વામીએ જ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. મૃતકના ભાઈ નાગભૂષણની ફરિયાદ બાદ પોલીસ આ મામલે સક્રિય થઈ. પરંતુ પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, દંપત્તિના પુત્રએ જે વાતો જણાવી, તેના કારણે ઓછા સમયમાં મામલો ઉકેલવામાં મદદ મળી. ચાર્જશીટમાં 30 સાક્ષીને સામેલ કરાયા

ચિત્રદુર્ગ એસપી શ્રીનાથ એમ. જોશીએ જણાવ્યું કે, ચાર્જશીટમાં 30 સાક્ષીને સામેલ કરવામાં આવ્યા. અદાલતે તેમાંથી 17 લોકોનાં નિવેદનો સાંભળ્યા, જેમાં ગિરીશ કામ નામ પણ હતું. અદાલતની સામે બે દિવસની અંદર ફોરેન્સિક અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ રજૂ કરાયો, ત્યારબાદ આ મામલો 3 જુલાના રોજ પ્રમુખ જિલ્લા તથા સત્ર ન્યાયાધીશ એસબી વાસ્તારામની સામે ટ્રાયલ માટે આવ્યો. અન્ય પુરુષો સાથે અફેર હોવાનો લગાવતો આરોપ

શ્રીનાથે જણાવ્યું કે, ગિરીશ કે પ્રમાણે, પરમેશ્વરસ્વામી પત્નીના ચારિત્ર્ય પર શંકા કરતો હતો. તે ગામના અન્ય પુરુષો સાથે પત્નીનું અફેર હોવાનો આરોપ લગાવતો હતો. આ કારણ જ હતું કે, તે પહેલા પણ મારતો હતો. 7 જુલાઈના રોજ ન્યાયાધીશે 50 પાનાનો નિર્ણય સંભળાવ્યો. ચીન-અમેરિકા નહીં, ભારતમાં બનશે દુનિયાની સૌથી મોટી મોબાઈલ ફેક્ટરી

75 yeas husband gets life term in only 11 days after wifes murder click here to read more