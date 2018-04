રામ, વિષ્ણુ વિશે અગાઉ અણછાજતા શબ્દપ્રયોગ કરી ચૂકેલા નરેશ અગ્રવાલને પક્ષમાં લેવાનો ભાજપનો નિર્ણય યોગ્ય ગણાય? આપનું મંતવ્ય કોમેન્ટમાં જણાવો

તમારો મુદ્દોઃ એક સમાજવાદી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતા રહેલા અને રામ, વિષ્ણુ વિશે અણછાજતા શબ્દ પ્રયોગ કરનારા નરેશ અગ્રવાલે પોતની જૂની પાર્ટી છોડી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈ ગયા છે. તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનો કારણે ભાજપ જ તેમની ટીકા કરતું રહ્યું છે. તો ભાજપનો આ નિર્ણય કેટલો યોગ્ય?

Veteran Samajwadi Party leader Naresh Agarwal famous for his comments on Lord Ram and Vishnu now joined BJP, it it correct decision of BJP?