રાહુ-કેતુનો દોષ છે તો અપનાવો આ 1 ઉપાય, મળવા લાગશે સફળતા

ધર્મ ડેસ્ક: જે લોકોની કુંડળીમાં ગ્રહ સંબંધિત દોષ હોય તો, તે વ્યક્તિને કોઇજ કામમાં સફળતા મળતી નથી. સાથે-સાથે જીવનમાં મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. નસીબનો સાથ મળતો નથી. ગ્રહોના દોષ દૂર કરવા જ્યોતિષ ઉપાય પણ જણાવવામાં આવ્યા છે. કોલકાતાની એસ્ટ્રોલોજર ડૉ. દીક્ષા રાઠીના જણાવ્યા અનુસાર આવા 4 ઉપાય છે, જેનાથી નસીબમાં નડતી બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે.

પહેલો ઉપાય: કુંડળીમાં શનિ કે રાહુ-કેતુનો કોઇ દોષ હોય તો, રોજ રાત્રે બનતી છેલ્લી રોટલી પર તેલ લગાવી કાળા કૂતરાને ખવડાવો. કાળું કૂતરું ન હોય તો બીજા કોઇ કૂતરાને પણ ખવડાવી શકાય.

બીજો ઉપાય: રોજ સવારે રોટલી બનાવતી વખતે પહેલી રોટલીના ચાર ટુકડા કરો. આમાંથી એક ટુકડો ગાયને, બીજો કૂતરાને, ત્રીજો કાગડા માટે છત પર અને ચોથો ચાર રસ્તે નાખો. આવું રોજ કરવાથી ઘરની ગરીબી દૂર થાય છે. અહીં જણાવેલા બધા જ ઉપાય જ્યોતિષ સંબંધિત છે. આ કારણે આસ્થા અને વિશ્વાસ સાથે કરવો. ઉપાય કરતી વખતે મનમાં કોઇ પણ જાતની શંકા હશે તો ઉપાય નિષ્ફળ થઈ શકે છે. ત્રીજો ઉપાય: દરરોજ ઓછામાં ઓછી એક વ્યક્તિને જરૂરથી ભોજન કરવો. આમ કરવાથી ઘરમાં ક્યારેય અનાજ ખૂટતું નથી અને સુખ-સમૃદ્ધિ જળવાઇ રહે છે.

ચોથો ઉપાય: દરેક મહિનાની અમાસ પર ચોખાની ખીર બનાવો અને રોટલીના નાના-નાના ટુકડા ખીરમાં નાખો. ત્યારબાદ આ રોટલી અને ખીર કાગડાઓ માટે છત પર મૂકો. આ ઉપાયથી ઘરમાં પિતૃઓની કૃપા બની રહે છે, પિતૃ દેવતાની કૃપાથી સુખ-સમૃદ્ધિ મળે છે.

