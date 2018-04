#WorldSparrowDay નિમિત્તે વાંચો અમદાવાદી ચકલી સાથેની મોજીલી કાલ્પનિક મુલાકાત

સવાલ.(01) નમસ્તે ચકલીજી. આજે વિશ્વ ચકલી દિવસની આપને શુભકામના. આજે આપ કેવું ફીલ કરો છો.

ચકલી-- શુભકામના બદલ આભાર..પહેલાં કરતાં સારું નથી. ફીલ અને રિફીલની ચિંતા છે. (02) એનું કંઇક ખાસ કારણ.

ચકલી-- કારણ જાણીને શું કરશો. માણસો બહુ સ્વાર્થી હોય છે એવું મેં જંગલસભામાં સાંભળેલું. (ક્યાંક વાંચેલું એવું નહીં કહું).પછી અનુભવ્યું પણ ખરું. તમે માણસોએ અમારા ઘર છીનવી લીધા. અમારી વસતી ઓછી થઇ. તમે માબાઇલ વાપરો. એના ટાવરથી અમારો મરો થાય છે. (03) એ તો અમારી વસતી વધી, એટલે કે ખૂબ વધી છે. એના લીધે તમને એવું લાગે છે.

ચકલી-- પણ હવે તો અમારા બાળકો પણ માણસોથી ખૂબ નારાજ રહે છે. (04) કેમ અચાનક શું થયું.

ચકલી-- તમે અમદાવાદમાં જુદાજુદા એરિયાના નામ સાથે ચકલા શબ્દ લગાવી દીધો છે. દિલહી ચકલા, રાયપુર ચકલા, શાહપુર ચકલા. બીજા શહેરોમાં હોળી ચકલા, દેવ ચકલા છે. મારા દાદા, પિતા અને અમે ગર્વ લેતા કે માનવ વસતી સાથે અમારું નામ જોડાયું. પણ હવે અમારી નવી જનરેશન તમારી નવી જનરેશન જેવી છે. અમારા બાળકો કહે છે કે ચકલા-ચકલી નામ અને ચીં-ચીં અવાજના કોપી રાઇટ લઇ લો. વાપરનાર પાસે રોયલ્ટી માંગો. (05) ઓહહ એમ વાત છે. તમારા બાળકો બહુ હોંશિયાર કહેવાય.

ચકલી- અરે, તમે નળ માટે ચકલી શબ્દ વાપરો છે. એ હવે મને નથી ગમતું. તમે દેડકા પોળ, વાઘણ પોળ, હાથી ખાના ભલે વાપરો, પણ, પ્લીઝ હવે મારું નામ બંધ કરજો. (06) અરે મેડમ, અમે નળ બોલીશું તો નળ-દમયંતિવાળા પ્રોબ્લેમ કરશે તો.

ચકલી-એ તમારો પ્રોબ્લેમ. (07) પણ તમે એ વાત ભૂલી ગયા કે અમે તમારી વસતી ઘટવાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહ્યા છીઅે.

ચકલી-- એ બદલ આભાર. પણ હવે માણસો પર ભરોસો બેસતો નથી. (08) થોડો વિશ્વાસ રાખવો પડે. એ દુનિયાનો વ્યવહાર છે.

ચકલી-એટલે તમે અમને વ્યવહાર શીખવશો. એ તો અમે તમને શીખવ્યો છે. (09) એવું બને જ નહીં.

ચકલી-- તમને અમારી ચકાચકીની વાર્તા યાદ હશે. ચકી લાવી ચોખાનો દાણો, ચકો લાવ્યો દાળનો દાણો...પછી રાંધી ખીચડી. એ વાર્તા યાદ છે ને. (10) હા-હા,. એ દિવસે હું કલાસમાંજ હતો.તમે બહુ જૂની વાત યાદ કરી.

ચકલી-- પણ એનો સાર જૂનો નથી. અમે ચકાચકી સંપથી સાથે રહીએ જીવીએ છીએ. એ વાત તમારે દંપતીઓએ શીખવા-સમજવા જેવી છે.અમે દાણાં સાથે લાવીને રાંઘીએ અને જમીએ છીએ. તમારા ઘરમાં શું રંઘાતું હોય છે એ અમને ખબર પડી જાય છે. (11) એ અમારો પર્સનલ મામલો છે.

ચકલી-- પર્સનલ અને પબ્લીક-એવા ભેદ અમે નથી રાખતા. ભેદના લીધે તમે ભટકયા કરો છો. (12) મેડમ, તમે લો (કાયદાશાસ્ત્ર) ભણી રહ્યા છો એવું લાગે છે.

ચકલી-- ના રે ના. અમારે કાયદો શું, ને ફાયદો શું. (13) તમારી અપેક્ષા શું છે.

ચકલી-- અમને ઘટાદાર વૃક્ષોમાં-માળામાં રહેવા દો. જીવો-જીવવા દો. (14) જીવો-જીવવા દો આવું આંદોલનકારી જેવું કેમ બોલો છો.

ચકલી-- હું અમદાવાદી છું. જબાન જોશીલી તો રહેવાની. (15) હું પાક્કો અમદાવાદી છું. અમદાવાદની ચકલીનું શ્યોરી નળનું પાણી પીધું છે. - મહેશ શાહ (જાણીતા પત્રકાર અને હાસ્ય લેખક)

World Sparrow Day 20th March 2018: On the occasion of World Sparrow Day read Ahmedabad Sparrow s Fictional Interview in Gujarati.