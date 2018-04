જિમમાં જઇને આડેધડ કસરત કરતા હો તો! સાવધાન

જિમમાં જઇને આડેધડ કસરત કરતા હો તો સાવધાન

જિમનાં સાધનોનો આડેધડ ઉપયોગ ગંભીર પરિણામો નોતરી શકે છે

આ વાતનો બરાબરનો પરચો બ્રાઝિલની એક યુવતીને મળી ગયો છે

23 વર્ષની માર્સેલ મૅક્યુસો મૉડલ છે

માર્સેલ પણ શરીરને સુડોળ રાખવા માટે જિમમાં કસરત કરતી હતી

થોડા સમય પહેલાં માર્સેલ ફિટનેસ ટ્રેનર સાથે સિટ અપ્સ કરી રહી હતી

અચાનક સિટ અપ મશીનની પૅનલ તૂટી અને માર્સેલે પોતાનું બૅલેન્સ ગુમાવ્યું

પરિણામે માર્સેલ જમીન પર પટકાઈ અને કમરના ભાગે ગંભીર ઇજા થઈ

ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેના કમરના મણકા તૂટી ગયા હતા

તેને બૅલેન્સમાં લાવવા માટે સ્ટિલની પ્લૅટ્સ ફિટ કરવી પડી

પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું

માર્સેલનું કમરથી નીચેનું આખું શરીર પેરેલાઇઝ્ડ થઈ ચૂક્યું હતું

હવે ધીમે ધીમે તેની લાઇફ પાટા પર આવી રહી છે

શીખવા જેવું એ છે કે જિમમાં જઇને આડેધડ કસરતો ન કરવી

ખાસ કરીને હડિમદસ્તા જેવાં સાધનોના ઉપયોગમાં ખાસ ચોકસાઈ રાખવી

જો કોઈ સાધન પ્રોપર્લી કામ ન કરતું હોય તો જિમ મેનેજમેન્ટનું ધ્યાન દોરવું

