Valentine's special: નાની છે હાઇટ પણ દિલ છે મોટું

આ છે પાકિસ્તાનનું સ્પેશિયલ વેલેન્ટાઇન કપલ

પાકિસ્તાનની સનોબર અને તેના પતિની બંનેનાં કદની જેમ 'છોટી સી' લવ સ્ટોરી છે

સનોબર અને તેનો પતિ મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ બંને ઢિંગણા છે

જનીનિક ખામીને કારણે બંને જન્મથી 'ડ્વૉર્ફિઝમ'થી પીડાય છે

બંનેની હાઇટ માંડ ત્રણ ફૂટ જેટલી જ છે

હાઇટને કારણે તેમને નોર્મલ જીવન જીવવામાં ઘણા પ્રોબ્લેમ્સનો સામનો કરવો પડે છે

ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે સનોબર અને મોહમ્મદનાં લગ્ન લવમેરેજ છે

તેમની લવ સ્ટોરીની શરૂઆત ચપ્પલની દુકાનથી થઈ હતી

સનોબર તેની બહેન સાથે ખરીદી કરવા ગઈ હતી

ત્યાં પહેલી વાર મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમને જોયો હતો

બંનેની નજરો મળી અને પ્રેમનાં અંકુર ફૂટી નીકળ્યાં

પછી તો બંને એકબીજાને મળતાં રહ્યાં અને પ્રેમ પાંગરતો રહ્યો

આખરે બંનેએ મેરેજ કરવાનું નક્કી કર્યું

આજે તેમનાં મેરેજને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે

તેમને એક દીકરો પણ છે

સનોબર ખૂબ સારું કૂકિંગ કરી જાણે છે

મેરેજ બાદ તે બંને ખૂબ સારી જિંદગી જીવી રહ્યાં છે

આ યુનિક લવ સ્ટોરી કોઇપણ પ્રેમીપંખીડાંને પ્રેરિત કરે તેવી છે

Valentine s special: It s small but it s still big Must ReadThis Extraordinary Pakistani Couple’s Heart Warming Story Will Definitely Make Your Day!