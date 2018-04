મહિલાઓ દ્વારા રોજ વપરાતી આ વસ્તુ, 20 સિગારેટ કરતાં પણ વધુ ખતરનાક છે

જો તમે પણ આ પ્રોડક્ટ વાપરતાં હોય તો, હવે ચેતી જજો!

હાલમાં જ એક ચોંકાવનારો સ્ટડી બહાર પડ્યો છે. નોર્વેની 'બર્ગન યુનિવર્સિટી'ના સ્ટડીમાં શૉકિંગ વાત બહાર આવી છે. મહિલાઓ રોજની 20 સિગારેટ પીવે. તેના કરતાં પણ વધારે અસર થાય છે -ઘરની સાફ સફાઇમાં વપરાતાં ક્લિનિંગ સ્પ્રેથી. 6000 મહિલા પર રિસર્ચ થયા બાદ આ વાત સામે આવી છે.

રોજબરોજ ઘરની ચીજવસ્તુઓની સાફ સફાઈ માટે ઉપયોગમાં લેવાતો. ક્લિનિંગ સ્પ્રે પણ હેલ્થ માટે ખતરનાક છે. આ સ્પ્રેનો ઉપયોગ ફેફસાંને નુકસાન પહોંચાડે છે. એક ચેઇન સ્મોકરને સિગારેટ દરમિયાન ફેફસાંને અસર કરે - તેના કરતાં પણ વધારે અસરકારક છે આવા સ્પ્રે . આવા સ્પ્રેમાં હાનિકારક કેમિકલ્સનો ઉપયોગ થાય છે

કેમિકલ એ હદે ભયંકર હોય છે કે તરત જ હવામાં ફેલાઈ જાય છે. કેમિકલ શ્વાસ મારફતે આપણાં ફેફસાંમાં પહોંચે છે. આ કેમિકલની અસર પુરુષો કરતાં મહિલાઓમાં વધુ જોવા મળી છે. ત્યારબાદ સ્ટડીમાં એ પણ સામે આવ્યું કે જોબ કરતી મહિલાને ઓછી અસર થાય છે.

ઘરમાં કામ કરતી મહિલાઓને વધુ અસર થાય છે. આવા સ્ટડી સરવાળે કૅન્સર જેવી બીમારીઓ નોતરે છે. આ જોખમથી બચવા માટે સ્પ્રેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઇએ. સ્પ્રેને બદલે કપડું, માઇક્રોફાઇબરવાળાં મૉપ વગેરેથી સફાઈ કરવી જોઇએ.

This item used by women is more dangerous than 20 cigarettes Regular use of cleaning sprays has an impact on lung health comparable with smoking a pack