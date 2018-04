પાકિસ્તાનની આ સાત જગ્યા જ્યાં હિન્દુ ધર્મની થાય છે જય જયકાર

ભારત સ્થિત પૌરાણિક હિન્દુ મંદિરો દુનિયાભરમાં ફેમસ છે

આવાં જ પૌરાણિક હિન્દુ મંદિરો પડોશી દેશ પાકિસ્તાનામાં પણ આવેલા છે

પાકિસ્તાન સ્થિત આ મંદિરોમાં હાલના સમયમાં પણ હિન્દુ ધર્મની જય બોલાય છે 1. 'હિંગળાજ માતાનું મંદિર', બલુચિસ્તાન

બલુચિસ્તાનથી 120 કિ.મીના અંતરે હિંગોલ નદી કિનારે આ મંદિર આવેલું છે

'52 શક્તિપીઠ'માં એક હિંગળાજ મંદિરનો પણ સમાવેશ થાય છે 2. પંચમુખી હનુમાન મંદિર, કરાચી

કરાચીમાં આવેલું આ મંદિર 1500 વર્ષ જૂનું છે

આ મંદિરમાં હંમેશા શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ જોવા મળે છે 3. કટસરાજ મંદિર, ચકવાલ (પંજાબ, પાકિસ્તાન)

પાકિસ્તાનનાં ચકવાલમાં આવેલું આ મંદિર 900 વર્ષ જૂનું છે 4. સ્વામિનારાયણ મંદિર, કરાચી

160 વર્ષ જૂના આ મંદિરમાં હિન્દુ- મુસ્લિમ બંને ભક્તો અહીં આવે છે

ભારત-પાકિસ્તાન ભાગલા વખતે આ મંદિરનો ઉપયોગ રેફ્યૂજી કેમ્પ તરીકે થયો હતો

32,306 સ્કેવર યાર્ડમાં ફેલાયેલા આ મંદિરમાં ગુરુનાનક ગુરુદ્વારા પણ આવેલું છે 5. સૂર્ય મંદિર, મુલ્તાન

પાકિસ્તાનનાં મુલ્તાનમાં આવેલા સૂર્ય મંદિરની હાલત ઘણી જર્જરિત છે

મુઘલ શાસકો દ્વારા આ મંદિરને ઘણીવાર લૂંટવામાં આવ્યું હતું 6. વરુણદેવ મંદિર, કરાચી (સિંધ પ્રાંત)

સિંધ પ્રદેશના કરાચીમાં મનોરા ટાપુ પર આ મંદિર આવેલું છે

વરુણદેવ આ મંદિર 100 વર્ષ જૂનું છે 7. રામ મંદિર, ઇસ્લામકોટ

પાકિસ્તાનમાં સૌથી મોટું રામ મંદિર એક જ છે અને તે ઇસ્લામકોમાં છે

ઇસ્લામકોટ એવી જગ્યા છે જ્યાં હિન્દુ-મુસ્લિમ બંને ધર્મની સંખ્યા સમાન છે

These seven places of Pakistan where the Hindu religion is done is Jay Jaykar A Pakistani Hindu devotee wearing a religious headband and her child are seen inside a bus before leaving for homage to Hinglaj Mata Temple in Balochistan