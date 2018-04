દુનિયામાં સૌ પ્રથમવાર ખૂલ્યું ડિઝર્ટ મ્યુઝિયમ

ફિલિપાઇન્સના મનિલા શહેરમાં અનોખું મ્યુઝિયમ શરૂ થયું છે

આ મ્યુઝિયમનું નામ છે 'ડિઝર્ટ મ્યુઝિયમ'

જી હા, જમ્યા પછી ખવાતાં મધમીઠાં ડિઝર્ટનું આખેઆખું મ્યુઝિયમ

હમણાં 10 ફેબ્રુઆરીએ જ આ સ્વીટ વન્ડર લેન્ડ ખુલ્લું મુકાયું છે

આ અનોખા મ્યુઝિયમમાં વિવિધ થીમ આધારિત 8 રૂમ છે

જેમકે જાયન્ટ ડોનટ રૂમ, કોટન કેન્ડી રૂમ, આઇસક્રીમ રૂમ વગેરે

આ તમામ ઓરડાઓને જે તે પોપ્યુલર ડિઝર્ટથી શણગારવામાં આવ્યા છે

દરેક રૂમમાં થીમ આધારિત ડિઝર્ટની માહિતી અપાઈ છે

મુલાકાતીઓને તે રૂમમાં ફ્રી ડિઝર્ટ પણ ઑફર કરાય છે

આ મ્યુઝિયમમાં સ્વીટ ખાતાં ખાતાં તમે ગેમ્સ પણ રમી શકો છો

મ્યુઝિયમની એન્ટ્રી ટિકિટ 858 રૂપિયા રખાઈ છે

તમારો પણ સ્વીટ ટૂથ સળવળી ઊઠ્યો હોય તો ફિલિપાઇન્સ ખાસ દૂર નથી!

Run the Cocktails, the Desert Museum opens in the Philippines The museum opened to public on 10th Feb showcasing everything from cotton candy making to a giant donut slide