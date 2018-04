રેન્જ રોવરની નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર P400e ખતરનાક પહાડ ચઢી ગઇ

રેન્જ રોવરની નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર P400e ખતરનાક પહાડ ચઢી ગઇ

કાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો જોરદાર સ્ટંટ, 999 પગથિયાં ચઢી કાર

રેન્જ રોવરની નવી ઇલેક્ટ્રિક કારનું નામ છે P400e

ચાઇનામાં આવેલો ટિયાનમેન માઉન્ટેન રેન્જ રોવરની ઇલેક્ટ્રિક કારે પાર કર્યો

પહાડ પર આવેલા આ રોડમાં ટોટલ 99 વળાંક છે

ડ્રેગન રોડ તરીકે ઓળખાતો ચાઈનાનો આ રોડ ખૂબ જ ખતરનાક છે

રોડ પાર કર્યાં બાદ રેન્જ રોવર કારનો ઓરિજિનલ સ્ટંટ તો હજી બાકી છે

એ સ્ટંટ છે ટિયાનમેન માઉન્ટેન પર આવેલાં 999 પગથિયાંનો

પહાડ પર આવેલા આ 999 પગથિયાં 45 ડિગ્રીના એન્ગલે છે

આ પગથિયાં રેન્જ રોવર ઇલેક્ટ્રિક કારનું ચેલેન્જ હતું

રેન્જ રોવર દ્વારા આ ચેલેન્જનું નામ અપાયું હતું 'ડ્રેગન ચેલેન્જ'

જીવનાં જોખમે આ ચેલેન્જને પૂરી કરી હતી 'હો-પિન તુંગ' નામના પ્રોફેશનલ ડ્રાઇવરે

આ સ્ટંટ કરવામાં ટોટલ 22 મિનિટ, 41 સેકન્ડનો સમય લાગ્યો હતો

કાર સાથે આ પ્રકારનો સ્ટંટ અત્યાર સુધી કોઇએ કર્યો નથી

આવું પ્રથમ વખત બન્યું છે કે ઇલેક્ટ્રિક કાર દ્વારા આવો ખતરનાક સ્ટંટ કરાયો હોય

આ સ્ટંટ દ્વારા રેન્જ રોવર કંપનીએ સાબિત કર્યું છે કે ઇલેક્ટ્રિક કારની તાકાત શું છે

Range Rover s New Electric Car P400e Gets Falling A Dangerous MountainPedestrians were cleared off the flights of stairs, also known as Stairway to Heaven , before the car started ramping up