ફૂડને આવી રીતે વારંવાર પાર્સલ કરાવીને ખાતા હોય તો ચેતી જજો!

ચરબીદાર ખોરાક સ્વાસ્થ્યની ઘોર ખોદીને બીમારીઓ નોતરે છે

પરંતુ હવે આ દિશામાં ખરેખર ચોંકાવનારું સંશોધન બહાર આવ્યું છે

હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ પૅકેજ્ડ ફૂડનાં રૅપર પર રિસર્ચ કર્યું છે

આપણે જે તૈયાર ખોરાક ઘરે લાવીને ખાઇએ છીએ

તે ખોરાકને પૅક કરવા માટે વપરાતો કાગળ પણ મેદસ્વિતામાં વધારો કરે છે

તૈયાર ફૂડ માટે વપરાતાં પૅકિંગ એટલે કે - ફોઇલ પેપર, પ્લાસ્ટિક પેકિંગ, કાગળની બૅગ વગેરે

આ પૅકેજિંગના કાગળમાં પરફ્લોરોઆલ્કાઇલ સબસ્ટન્સ (PFAS) હોય છે

આ PFASનું પ્રમાણ એકલા કાગળમાં જ નહીં પરંતુ - ખાસ પ્રકારના વાસણમાં કરવામાં આવતી કલાઈમાં - અમુક કપડાંમાં પણ હોય છે

કેટલીક ગંભીર બીમારીઓમાં PFAS જવાબદાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે

આ ગંભીર બીમારીઓમાં કેન્સર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ વગેરે સામેલ છે

PFAS શરીરનાં મેટાબોલિઝમમાં ભળીને વજન વધારવાનું કામ કરે છે

સ્ત્રીઓના શરીરમાં PFASની અસર વધુ જોવા મળે છે

Not only food, rapper also increases body fat Chemicals found in fast food packaging and a wide variety of other consumer products could cause weight gain by crushing metabolism - particularly in women, new research claims