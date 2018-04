બનો બીટા ટેસ્ટર અને વ્હોટ્સએપના નવાં ફીચર્સની મજા લો

વ્હોટ્સએપ દુનિયામાં અલગ અલગ જગ્યાએ તેના નવા ફીચર ટેસ્ટ કરતું રહે છે

આ નવાં ફીચર્સ સૌથી પહેલાં અમુક ચુનંદા લોકોને બીટા વર્ઝનમાં આપવામાં આવે છે

બીટા ટેસ્ટર તરીકે ઓળખાતા લોકો આ ફીચર્સ ચેક કરે છે

તમે પણ વ્હોટ્સએપના ‘બીટા ટેસ્ટર્સ’ના સમૂહમાં સામેલ થઇ શકો છો

બીટા ટેસ્ટર્સની મદદથી તમે પણ બીજા કરતાં જલદી નવા ફિચર્સનો અનુભવ કરી શકો છો

એન્ડ્રોઇડમાં બીટા ટેસ્ટર બનવાની રીત ખૂબ સરળ છે

બીટા ટેસ્ટર બનવા માટે તમારે તમારા ફોનમાં કોઇ જ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી

વ્હોટ્સએપે બીટા મેમ્બર બનવા માટે એક ઓફિશિયલ લિન્ક આપી છે

આ લિન્ક પર વિઝિટ કરો

https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp

આ લિન્ક પર ગયા પછી 'બિકમ અ ટેસ્ટર' ઉપર ક્લિક કરો

જેવા તમે બીટા ટેસ્ટર બનશો કે તરત જ તમને વ્હોટ્સએપ પર અપડેટ મળશે

ત્યાર બાદ તમે પ્લે પર જઇને તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો

તમને મઝા ના પડે તો તમે ગમે ત્યારે આ એપ અન ઇન્સ્ટોલ પણ કરી શકો છો

છેને કામની વાત!

Get the first of any of the new features of Whatsapp in this way Beta Testing is also known as field testing. It takes place at customer’s site. It sends the system/software to users who install it and use it under real-world working conditions.