દુબઇમાં શરૂ થયાં 10 લોકો બેસી શકે તેવાં ડ્રાઇવરલેસ વ્હિકલ

દુબઈની રોડ એન્ડ ટ્રાન્સ્પોર્ટ ઑથોરિટીએ લોન્ચ કર્યા ડ્રાઇવરલેસ પોડ પોડની ડિઝાઇન એક કેબિન જેવી બનાવવામાં આવી છે

ડ્રાઇવરલેસ આ પોડ નાના અંતરે જવા માટે કામ કરશે

આ સ્વયંસંચાલિત પોડ કલાકના 20 કિલોમીટરની ગતિએ દોડે છે

1500 કિલો વજનનું આવું એક પોડ 10 પેસેન્જર લઈ જઈ શકે છે

તેમાં 6 લોકો માટે બેસવાની જગ્યા છે અને 4 લોકો ઉભા રહી શકે છે

આ ઓટોનોમસ પોડ બેટરીની મદદથી ચાલે છે

દુબઈના લક્ઝુરિયસ 'મદિનાત જુમેરાહ' રિસોર્ટમાં આવા બે પોડ મૂકવામાં આવ્યા છે

'નેક્સ્ટ ફ્યુચર ટ્રાન્સપોર્ટેશન' નામની કંપનીએ આ પોડ તૈયાર કર્યા છે

બેટરીની ક્ષમતા 3 કલાકની છે

આવાં એકથી વધુ પોડ્સને 20 સેકન્ડમાં એકબીજા સાથે જોડી પણ શકાય છે

નોર્મલ રોડ પર પણ આ પોડ્સ ચાલી શકે છે

યાને કે ડ્રાઇવરલેસ વ્હિકલ્સનો યુગ દુબમાં સ્ટાર્ટ થઈ ચૂક્યો છે

