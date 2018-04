તમે ક્યારેય કરચલાને સિગારેટ પીતા જોયો છે?

તમે ક્યારેય કરચલાને સિગારેટ પીતા જોયો છે? જો આ વાત તમને હાસ્યાસ્પદ કે વાહિયાત લાગતી હોય તો આ વીડિયો પર નજર ફેરવી લો.

તાજો તાજો જ વાઇરલ થયેલો આ વીડિયો તમારી માન્યતાનો ભાંગીને ભુક્કો કરી દેશે. વીડિયોમાં એક કરચલો બીયરના કેન ઉપર લટકેલો છે - એટલું જ નહીં, તેના હાથમાં સળગતી સિગારેટ છે. એક બંધાણીની જેમ કરચલો આ સિગારેટ કરચલો પીવે પણ છે!

સિગારેટ કરચલાએ તેના પંજામાં પકડી છે અને - એક પછી એક સિગારેટના કસ ખેંચે છે. આ વીડિયો ક્યાંનો છે તે તો જાણવા નથી મળ્યું, પરંતુ તે જોનારા સૌને ભારોભાર આશ્ચર્ય જરર થઈ રહ્યું છે. બાય ધ વે, માણસ હોય કે કરચલો, સિગારેટ કોઈના પણ માટે હાનિકારક છે જ!

