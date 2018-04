બજારમાં મળતાં તૈયાર ફૂડ ખાતાં હોવ તો, સાવધાન!

રેડીમેઇડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવાના શોખીન હો તો સાવધાન

'બ્રિટિશ મૅડિકલ જર્નલ'એ પ્રોસેસ્ડ-જંક ફૂડ સામે લાલબત્તી ધરી છે

વધુ પડતાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવાથી કેન્સરની સમસ્યા વધે છે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ એટલે બજારમાં મળતો તૈયાર ખોરાક

જેમ કે પેકેજ્ડ-રેડી ટુ ઇટ ફૂડ, સોફ્ટ ડ્રિન્ક, જંક ફૂડ

એેનર્જી બાર, ફ્લેવર્ડ મિલ્ક, ચોકલેટ, વેફર-ચિપ્સ, મીઠાઇઓ, પાઉડર સૂપ, સૉસ બધું જ જોખમી છે

આ બધું અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડની કૅટેગરીમાં આવે છે

આવું ફૂડ સ્ત્રીઓમાં બ્રેસ્ટ કૅન્સર પ્રેરે છે મિડલ ઍજેડ સ્ત્રીઓએ પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી ખાસ દૂર રહેવું જોઇએ

સ્ટડી મુજબ કુલ ખોરાકના 32 ટકા પ્રમાણ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ જોખમી બને છે

આ લોકોમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં કૅન્સર થવાની શક્યતા 23 ટકા વધી જાય છે અન્ય પ્રકારનાં કૅન્સરનું જોખમ પણ તોળાતું રહે છે

પ્રોસેસ્ડ અને પૅકેજ્ડ ફૂડમાં અતિશય સુગર, ફૅટ અને સોલ્ટ હોય છે

સ્વાદ વધારવા અને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા માટે કૅમિકલ્સ વપરાય છે વધુ પડતાં કૅમિકલ્સ-પ્રિઝર્વેટિવ્સ ખરેખર જોખમી છે

વધુ પ્રોસેસથી તેમાં રહેલાં વિટામિન્સ અને ફાઇબરનો નાશ થાય છે

ટૂંકમાં ઘરનાં ગરમાગરમ ખોરાક જેવું બેસ્ટ કશું જ નહીં!

Alert Processed foods can cause cancer Eating processed food significantly raises the risk of cancer, experts warned last night They said the disease was claiming more lives because of the popularity of ready meals, sugary cereals and fizzy drinks