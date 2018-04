હવે એન્ગેજમેન્ટ રિંગ માત્ર પહેરો નહીં, તેનું પિઅર્સિંગ કરાવો!

અત્યાર સુધી બોડી પિઅર્સિંગમાં - કાન, નાક, આઇબ્રો વગેરે વીંધાવવાનો જ ટ્રેન્ડ હતો. પરંતુ હાલનાં પ્રેમીપંખીડાંમાં નવો ટ્રેન્ડ આવ્યો છે - આ નવો ટ્રેન્ડ છે એંગેજમેન્ટ પિઅર્સિંગ. ઘણા સાહસિકો આઇબ્રો, પેટ અને કાનના ઉપરના ભાગે પિઅર્સિંગ કરાવે છે - તેવી જ રીતે આ આંગળીમાં કરવામાં આવે છે. એંગેજમેન્ટ પિઅર્સિંગમાં આંગળીની ત્વચા વીંધવામાં આવે છે. ત્વચામાં કરેલા છિદ્રમાં રિંગ પસાર કરી દેવાય છે. આ પ્રોસેસ ઘણી પીડાદાયક હોવા છતાં લોકોને આ પિઅર્સિંગ કરાવવું ગમે છે.

રિંગ પિઅર્સિંગ કરાવવાતા લોકો, એ સાબિત કરવા માગે છે કે, એ બંને એકબીજાને કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે! આ પ્રકારનાં પિઅર્સિંગ ઘણી વખત શરીરને નુકસાન પણ કરે છે. સ્કિન પર આ પ્રકારના છુંદણા કરવાતી વખતે ચામડી બહેરી કરવા માટે એનેસ્થેસિયાનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો.

એનેસ્થેસિયાના યુઝ ના કરવાના કારણે ચામડીના રોગો થવાની સંભાવના પણ વધી જાય છે. રિંગ પિઅર્સિંગનો એક ફાયદો ચોક્કસ છે - એ ફાયદો છે કે તમે ગમે તેટલી મોંઘી ડાયમંડની રિંગ પહેરી શકો છો. ચામડીમાં ખૂંપેલી હોવાને કારણે તે ક્યારેય ખોવાતી નથી. પ્લસ રિંગ ઢીલી રહેવાનો પણ સવાલ જ નથી!

