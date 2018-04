આંખોમાંથી નીકળ્યા એક પછી એક 14 કીડા

આંખોમાં જરા પણ કંઇક થાય તો જીવ અદ્ધર થઇ જાય છે

પણ જો કોઇ કહે કે આંખોમાંથી કીડા નીકળ્યા છે તો, આવું સાંભળતા જ આંખો પહોળી થઇ જાય

પરંતુ આ વાત સાચી છે

અમેરિકામાં રહેતી 28 વર્ષની એબી વૈકલ સાથે આવું જ કંઇક થયું છે

આપણે સૌને આંખોમાં ખંજવાળ આવે એ જ રીતે એબીને પણ આંખમાં ખંજવાળ આવતી હતી

તે પણ બધાંની જેમ બંને હાથો વડે આંખોમાં ખણવા લાગી

ડાબી આંખમાંથી કચરો સાફ કરતાં તેણે જોયું કે તેની આંગળી પર કંઇક ચોંટ્યુ હતું

એબીએ ધ્યાનથી જોયું તો પાણી કલરનો અડધા ઈંચનો લાંબો કીડો હતો

કીડો તેની આંગળીના ટેરવા પર ફરતો હતો

એબીએ તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સારવાર લીધી

ડૉક્ટરે એબીની આંખમાંથી એવા કુલ 14 કીડા કાઢ્યાં

એબીના કહેવા પ્રમાણે તેને થોડા સમય પહેલા એક માખી કરડી હતી

માખી કરડવાને કારણે તેને ઇન્ફેક્શન થયું હતું

ઇન્ફેક્શનના કારણે જ તેને આંખોમાંથી કીડા નીકળવાની પ્રોબ્લેમ થઇ હતી

ડૉક્ટર દ્વારા આ કીડા કાઢવાની ટ્રીટમેન્ટ સાત દિવસ ચાલી હતી

