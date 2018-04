કારની નહીં માત્ર આ નંબર પ્લેટની કિંમત છે 132 કરોડ, જાણો કેમ?

ભારતમાં નંબર પ્લેટનાં શોખિનો '1' નંબર વાળી નંબર પ્લેટ માટે 1 લાખથી લઈને 3 લાખ સુધીનો ખર્ચ કરતા પણ ખચકાતાં નથી, પરંતુ શું તમે તમારી મનપસંદ નંબર પ્લેટ માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચી શકો છો? દુનિયામાં એક નંબર એવો પણ છે જેની કિંમત જાણીને તમે હેરાન રહી જશો. હાલમાં જ 'F1' નંબર પ્લેટ જે હાલ યૂકેમાં છે. તેને 132 કરોડ રૂપિયામાં તેના માલિકે વેચવા કાઢી છે. 'F1' એ ફોર્મ્યુલા 1ને કારણે ખૂબ જ લોકપ્રિય નંબર પ્લેટ છે. છેલ્લા એક દશકમાં આ નંબર પ્લેટ અનેક મોધીદાટ કારોમાં લાગી ચૂકી છે. જેમાં મર્સડીઝ-મેકલેરન એસએલઆર, રેંજ રોવર, બુગાતી વેરોનનો સમાવેશ થાય છે. વર્ષ 2008માં આ નંબર પ્લેટને માત્ર 4 કરોડમાં વેચવામાં આવી હતી. આ નંબર પ્લેટ લાંબા સમય સુધી કસ્ટમાઈઝ્ડ વ્હીકલ્સ બનાવતી. બ્રિટનની કંપની ખાન ડિઝાઈનનાં માલિક અફઝલ ખાન પાસે હતી. જો આ નંબર પ્લેટ વેચાશે તો તે દુનિયાની સૌથી મોંધી નંબર પ્લેટ બની જશે અને દુબઈની 'D5' નંબર પ્લેટને પાછળ છોડી દેશે આ નંબર પ્લેટને ભારતીય બિઝનેસમેન બલવિંદર સહાનીએ ખરીદી હતી.

Worlds costliest number plate goes up for sale for Rs 132 crore Britain-based Afzal Kahn, F1, Number Plate, D5 plate, Balwinder Sahani for Rs 67 crore, નંબર પ્લેટ, અફઝલ ખાન, બલવિંદર સહાની