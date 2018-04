નિરવ મોદી જેવા કેસમાં ભારતે વિયેતનામ પાસેથી લેવી જોઈએ શીખ

લલિત મોદી હોય કે નિરવ મોદી કે પછી હોય વિજય માલ્યા. દેશની બેન્કોનું દેવાળું ફૂંકીને ભાગી જનારને પાછા લાવવામાં આપણી સરકાર નિષ્ફળ રહી છે. આ બાબતે ભારતે વિયેતનામ જેવા નાનકડા દેશ પાસેથી શીખ લેવી જોઈએ. વિયેતનામમાં પણ નિરવ મોદી જેવો જ એક વ્યકિત છે. ત્રિંહ ઝુઆન થાન્હ નામની વ્યકિત ત્યાંની બેન્કો સાથે કૌભાંડ કરીને વિદેશ નાસી ગયો હતો. 51 વર્ષિય ત્રિંહ ઝુઆન વિયેતનામની જાણીતી તેલ કંપનીમાં ચેરમેન હતો. એણે કંસ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ માટે પ્રેટો વિયેતનામ પાસેથી મોટી રકમ ઉધાર લીધી હતી. પરંતુ એણે કંસ્ટ્રક્શનની જગ્યાએ તે રકમનો ઉપયોગ પોતાના કામો પાછળ કર્યો હતો. આ વાતની જાણ સરકારને પડે તે પહેલ જ તેણે કૌભાંડ આચરીને જર્મની નાસી ગયો હતો. જે પછી વિયેતનામ સરકારે તેની વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વોરંટ બહાર પાડ્યો હતો. વિયેતનામથી ભાગીને જર્મની પહોંચેલા ત્રિંહ ઝુઆને જર્મન સરકાર પાસે શરણ માંગી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે જર્મની આવા લોકોને શરણ આપવા માટે જાણીતો દેશ છે. ત્રિંહ ઝુઆને જર્મનીમાં રહેવા માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ અરજીની સુનવણી પહેલાં જ ત્રિંહ ઝુઆન ગાયબ થઈ ગયો હતો. વિયેતનામ સરકારે. ચતુરાઈ પુર્વક આ આરોપીને જર્મનીમાંથી ઉઠાવી લીધો હતો. આ વાતની જાણ જર્મની સરકારને થતા બન્ને દેશો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું. યુરોપમાં જર્મની વિયેતનામ માટે સૌથી મોટું ટ્રેડિંગ પાર્ટનર હોવા છતા વિયેતનામે આ પગલું ભર્યુ હતુ. અંતે ત્રિંહ ઝુઆનને વિયેતનામમાં લાવવામાં આવ્યો અને તેની પર કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો

