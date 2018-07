અમેરિકામાં એક પિતાએ કૃત્રિમ નીપલની મદદથી દીકરીને સ્તનપાન કરાવ્યું

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કહેવાય છે કે દુનિયામાં લાવનારી માતાનું ઋણ ક્યારેય ચૂકવી શકાતું નથી પણ પિતાનો સ્નેહ અને પ્રેમ પણ બાળકો માટે એટલો જ અમૂલ્ય હોય છે. આ વાતનું ઉદાહરણ ત્યારે જોવા મળ્યું જયારે અમેરિકાના વિસ્કોન્સિનમાં રહેતા એક પિતાએ પોતાની બાળકીને માતા બનીને સ્તનપાન કરાવ્યું. આવું પહેલીવાર થયું છે કે કોઈ પિતાએ પોતાની બાળકીને ફીડ કરાવ્યું હોય.

- ડિલિવરી પછી મેક્સમિલન ન્યૂબોયરની પત્નીની હાલત ખુબ જ ખરાબ થઇ ગઈ હતી. તેમને કઈંક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો, તે પોતાની દીકરીને જન્મ આપ્યા બાદ સ્તનપાન કરાવવા માટે અસમર્થ હતી. આ માટે મેક્સમિલનએ આવું પગલું ઉપાડવું પડ્યું. પોતાની ફેસબુક પોસ્ટમાં, મેક્સમિલન કહે છે કે તે બાળકને ફીડ કરાવનાર પહેલા વ્યક્તિ બનવા માટે ખુબ જ ઉત્સાહિત છે

- વિસ્કોન્સીનના મેક્સમિલન ન્યૂબ્યુર નવજાત બાળકીને સ્તનપાન કરાવનાર પ્રથમ પુરુષ બની ગયા છે. તેમની આ તસવીર સોશિયલ મીડિયામાં ઘણી વાયરલ થઈ છે. જોકે, એક બાજુ તેમની ટીકા પણ થઈ રહી છે તો બીજી બાજુ પ્રશંસા પણ થઈ રહી છે. આમ છતાં મેક્સમિલનને આ બધી નકારાત્મકતા 'સુપર પાપા' બનવાથી રોકી શકી નથી.

* શું હતો કિસ્સો?

મેક્સમિલનની પત્નીને એપ્રિલ મહિનામાં ડિલિવરી દરમિયાન કોમ્પ્લિકેશન થયાં હતા. આથી તેની પત્ની દીકરીને તરત સ્તનપાન કરાવી શકે તેમ નહોતી. આથી મેક્સમિલને આ કીમિયો શોધી નાખ્યો.

* નર્સની મદદ મળી

હોસ્પિટલની નર્સ સાઈબીલ માર્ટિને મેક્સમિલનને સ્કીન ટુ સ્કીન કોન્ટેક્ટ માટે કહ્યું. આ માટે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ડીવાઈસનો ઉપયોગ કરાયો. આ ડીવાઈસ મેક્સમિલનના સ્તનની નીપલ સાથે જોડવામાં આવી. એક સિરિન્જ દ્વારા દૂધ આ નળીમાં ઉતારાયું. જેનું કૃત્રિમ નીપલ વડે બાળકીએ સ્તનપાન કર્યું. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

worlds first father who did unnatural breast feed to his daughter. This is the first ever man who did breast feed to his daughter.