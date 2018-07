દુનિયાભરમાં આખરે કેમ મનાવવામાં આવે છે UFO ડે?

અજબ-ગજબ ડેસ્ક: દુનિયામાં ઘણા લોકો અનઆઇડેન્ટીફાઇડ ફ્લાઈંગ ઓબ્જેક્ટ અથવા જેને યુ.એફ.ઓ. પણ કહે છે તેના અસ્તિત્વ પર ભરોષો રાખે છે. તેમના માટે આ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે. જુલાઈમાં ઘણા લોકો છત પર ટેલિસ્કોપ લગાવીને નજરે પડે તો ચોંકી ઉઠશો નહીં.

- વિશ્વ યુ.એફ.ઓ. દિવસ એક જાગૃતતા દિવસના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે. દર વર્ષે 2 જુલાઈએ 'વિશ્વ યુ.એફ.ઓ. દિવસ' પણ મનાવાઈ રહ્યો છે. આવો આ અહેવાલ સાથે જાણીએ કે ધરતી પર ક્યારે-ક્યારે યુ.એફ.ઓ. દેખાયા હોવાના દાવા છે અને તે મામલે લોકો વચ્ચે વિશેષ રૂપમાં કેવી રીતે છવાયેલા રહે છે.

- સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં પહેલીવાર મોટાપાયે અજ્ઞાત યુ.એફ.ઓ. જેવી વસ્તુ આકાશમાં ફરતી દેખાઈ હોવાનો દાવો છે. 2 જુલાઈને યુ.એફ.ઓ.ડે તરીકે મનાવવાનો ઉદ્દેશ તેમના અસ્તિત્વ અંગે શંકા કર્યા વિના માનવાનો અને સરકારે યુ.એફ.ઓ.ના દ્રશ્યો પર પોતાની ફાઇલ્સ જાહેર કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે.

* સૌથી પહેલા જર્મનીમાં જોવા મળ્યું હતું યુ.એફ.ઓ., 1561

જર્મનીના નુરેમબર્ગમાં સૌથી પહેલા એપ્રિલ 1561માં લોકોએ આકાશમાં મોટા 'ગ્લોબ્સ', વિશાળકાય 'ક્રોસ' અને અજીબોગરીબ 'પ્લેટ' જેવી વસ્તુ જોયા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. તે સમયના ચિત્રો અને લાકડાના કટિંગથી તે ઘટનાની જાણકારી મળે છે. * અન્ય કઈ જગ્યાઓએ અને ક્યારે યુ.એફ.ઓ. જોવા મળ્યાના દાવા છે?

- 1897માં ટેક્સાસમાં યુ.એફ.ઓ. નજરે આવ્યું

- અમેરિકામાં 1947માં જોવા મળ્યું યુ.એફ.ઓ.

- 1951માં નવી દિલ્હીમાં દેખાયું યુ.એફ.ઓ.

- જુલાઈ 1952માં વોશિંગટન ડી.સી.

- 2006માં શિકાગોની ઘટના

- જાન્યુઆરી ટેક્સાસમાં વર્ષ 2008માં સામે આવી ઘટના

- યેરૂશલેમમાં જાન્યુઆરી 2011માં દેખાયું યુ.એફ.ઓ.

World UFO day is celebrated mainly to celebrate awareness and motivation. This is the reason for celebrating UFO day.