મહિલાને ગિફ્ટમાં મળ્યો હતો 'ચંદ્ર', હવે હક માટે NASA પર કરી નાખ્યો કેસ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ચંદ્ર સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુ પૃથ્વી પરના લોકો માટે દુર્લભ વસ્તુ સમાન છે. અપોલોના અંતરિક્ષયાત્રીઓ કેટલોક સામાન ધરતી પર લઈને આવ્યા હતા, પણ તે સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ નથી. અમેરિકાના Cincnnnatiમાં રહેતી એક મહિલા જેનું નામ લૌરા સિકો બતાવવામાં આવી રહ્યું છે, તેણી એ નસીબદાર લોકોમાંથી છે જે ચંદ્ર પર પોતાના હકની દાવેદારી રજૂ કરી શકે એમ છે. લૌરા સિકોએ NASA પર કેસ કર્યો છે,કે NASA તેની પાસેથી તેનો ભાગ પરત લેવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

નીલ આર્મ સ્ટ્રોંગે આપી હતી ગિફ્ટ

1970માં સિકો જયારે માત્ર 10 વર્ષની હતી, ત્યારે તેને પહેલા અંતરિક્ષયાત્રી નીલ આર્મ સ્ટ્રોંગે પોતાના હાથે લખેલો એક લેટર અને સાથે એક નાની બોટલમાં ચંદ્રની ધૂળ ગિફ્ટમાં આપી હતી. નીલ, સિકોના પિતાના મિત્ર હતા, જે US આર્મીમાં હતા. વર્ષો પછી તેને તેના પેરેન્ટ્સના સામાનમાંથી તે બોટલ પાછી મળી છે. હવે સિકો પર તેના પર પોતાનો હક જતાવવા માંગે છે, તેણી નથી ઇચ્છતી કે NASA તેની પાસેથી બોટલ પરત લઇ લે.

NASA તરફથી નથી આવી કોઈ સ્પષ્ટતા - મૂન ડસ્ટની એ બોટલ પર NASA પોતાનો દાવો ન કરી શકે માટે મહિલાએ આ અઠવાડિયે આ મામલે ફેડરલ કોર્ટમાં કેસ કર્યો છે, જોકે અત્યાર સુધી NASAએ ન તો બોટલ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ન તો તેમના તરફથી કોઈ સ્પષ્ટતા આવી છે. NASA તરફથી અગાઉ પણ ચંદ્ર સાથે જોડાયેલી કોઈપણ વસ્તુ પર પોતાનો હક જમાવવાની ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે.

- મહિલા પાસે જે મૂન ડસ્ટ બોટલ છે, તેની અગાઉ પણ બે વખત તપાસ થઇ ચૂકી છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ તેને ચંદ્રની ધૂળ હોવાની પુષ્ટિ કરી ચૂક્યા છે. હવે જોવાનું એ છે કે આ સમગ્ર મામલે શું નિર્ણય આવે છે.

Woman filed case against NASA for moon dust. This is the real event about moon and NASA.