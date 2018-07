બારીમાંથી અંદર ઘુસ્યો જ્વાળામુખીનો લાવા, થોડી જ મિનિટોમાં બધું થઇ ગયું તબાહ

- કિલુઆ જ્વાળામુખીના લાવાએ કપોહોમાં આખા મકાનને કરી દીધું તબાહ

- સમગ્ર ઘટનાને ઘરની અંદર સેટ કરેલા કેમેરામાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી

- 39 દિવસમાં આઇલેન્ડ પર હાજર 600 મકાનોને ખાઈ ચૂક્યું છે લાવા

કપોહો: અમેરિકાના હવાઈ આઇલેન્ડમાં કિલુઆ જ્વાળામુખી ઠંડો પડવાનો નામ નથી લઈ રહ્યો. આ વખતે જ્વાળામુખીનો લાવા બારીના રસ્તે એક ઘરમાં ઘૂસ્યો અને આખું ઘર બરબાદ કરી નાખ્યું હતું. આ ઘર કપોહો બીચ પર હાજર તે કેટલાયે ઘરોમાં સામેલ છે, જેને લાવાએ બરબાદ કરી દીધા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાને ઘરની અંદર સેટ કરવામાં આવેલા કેમેરામાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે.

- વીડિયોમાં સાફ દેખાઈ રહ્યું છે કે કેવી રીતે લાવાએ પ્રોપર્ટીને પોતાની લપેટમાં લઇ લીધી હતી. તેની જોરદાર ગરમીથી બારી, દરવાજા અને કાચ પણ ઓગળી ગયા હતા

- વીડિયોમાં સળગતો લાવા લિવિંગ રૂમથી લઈને આખા ઘરમાં ફેલાતો નજરે પડે છે. ધીરે-ધીરે કરીને તેણે આખા ઘરને આગના હવાલે કરી દીધું હતું

- મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં લાવાએ હવાઇના ઇસ્ટર્ન વિસ્તારોમાં ઘરોને પોતાની લપેટમાં લીધા હતા.

- જ્વાળામુખીમાં ફૂટેલી 8મી તિરાડને લીધે છેલ્લા 3 દિવસથી લાવા નીકળી રહ્યો છે. લાવાની આ નદી 10 થી 15 ફુટ ઊંચા વિસ્તારોમાં પહોંચી ગઈ છે. તે કપોહો બીચથી દરિયામાં ભળી રહી છે.

39 દિવસોમાં લાવાએ બરબાદ કરી નાખ્યા 600 મકાન

- ઓફિસર્સના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા 39 દિવસોમાં કિલુઆનો લાવા 600 મકાનોનો ભોગ લઇ ચૂક્યું છે.

- ખાસ રીતે ડેવલપ કરવામાં આવેલા વેકેશનલેન્ડ પર લગભગ 160 મકાનોની રાખ પણ નથી મળી રહી, કપોહો બીચ પર હાજર 330 ઘર બરબાદ થઇ ચુક્યા છે.

- જ્વાળામુખીના લીધે પાંચ અઠવાડિયામાં આઇલેન્ડ પરથી 2500 લોકોને અન્ય જગ્યાએ સ્થાળંતર કરી દેવાયા છે.

