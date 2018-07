પત્નીને 16 વર્ષ ઘરમાં બનાવી રાખી બંધક, મેટલની ખુરશી-ડમ્બલથી કરતો મારપીટ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઈંગ્લેન્ડમાં એશિયાઈ મૂળના એક વ્યક્તિએ પાછલા 16 વર્ષથી પોતાની પત્નીને ઘરમાં જ બંધક બનાવીને રાખી હતી. તે દર બીજા દિવસે પોતાની પત્ની સાથે ખરાબ રીતે મારપીટ કરતો હતો. એકવાર તો તેણે મેટલની ખુરશી અને કસરત કરવાના ડમ્બલ્સ સાથે પણ તેના પર હુમલો કર્યો હતો. મહિલાને ઈલાજ માટે ડોક્ટર પાસે જવાની પરવાનગી ન હતી. આ મામલે સુનાવણી કરતા બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટે મંગળવારે પતિને દોષિત ઠેરવીને તેને 3 વર્ષ 9 મહિનાની જેલની સજા સંભળાવી હતી.

આ હતો સમગ્ર કિસ્સો:

- કોર્ટમાં સમગ્ર કિસ્સાની સુનાવણી દરમિયાન સામે આવેલા તથ્યો મુજબ અજીજ રહેમાનના ડિસેમ્બર 2000માં જેનિથ બીબી સાથે લગ્ન થયા હતા ત્યારથી જ ટોર્ચરનો આ મામલો શરુ થયો હતો

- 2000 થી 2016 સુધી જેનિથ ઘરની ચાર દીવાલ વચ્ચે જ કેદ રહી. આ 16 વર્ષોમાં તે પોતાના ઘરેથી 5 મિનિટ દૂર રહેલા પરિવારને પણ મળી શકી ન હતી

- જેનિથે કોર્ટને જણાવ્યું કે અજીજ જયારે પણ ઘરથી બહાર જતો હતો ત્યારે ઘરને લોક મારીને જતો. તેણે ઘરના મુખ્ય દરવાજા પર એક સિક્રેટ સાધન પણ લગાવી રાખ્યું હતું જેથી હું ઘરની બહાર નીકળું તો તેને ખબર પડી જાય.

- 16 વર્ષ સતત ટોર્ચર સહન કર્યા બાદ આખતે જુલાઈ 2016માં જેનિથ ઘરથી ભાગવામાં સફળ રહી હતી. આ દરમિયાન તેનો પતિ દેશથી બહાર ગયો હતો

- 28 જુલાઈએ જયારે તેનો પતિ વિદેશથી પરત આવ્યો તો પોલીસે તરત તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી

- અજીજના ઘરે અવતા-જતા બે મુલાકાતીઓએ પણ જણાવ્યું કે તેનું ઘર કોઈ જેલથી ઓછું ન હતું

- આ મામલે કોર્ટે અજીજની પત્ની પર ટોર્ચર કરવા મામલે પતિને દોષિત ઠેરવી કેદની સજા સંભળાવી હતી

Violent husband kept wife virtual prisoner for 16 years. This is the most shocking incident of husband and wife.