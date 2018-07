મોડેલે હોટેલ પર કર્યો કેસ, રોકાણ દરમિયાન મચ્છર કરડ્યું હોવાથી કરિયર બરબાદ થયાનો આરોપ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિક્ટોરિયા સિક્રેટની એક બ્રાઝીલીયન મોડેલે હોટેલની એક ચેતવણી પર ધ્યાન આપ્યું નહીં. જેમાં સાફ રીતે લખ્યું હતું કે મચ્છરોથી બચવું. હવે તેમનું કહેવું છે કે આ કારણે તેણીનું કરિયર અને જીવન બરબાદ થઇ ગયું છે. આ મોડેલનું નામ સબરીના જેલ્સ સેંટ પિયરે છે. મોડેલે કેલિફોર્નિયાના પામ ડેઝર્ટ એમ્બસી સ્યુઇટ્સ હોટેલ પર કેસ કર્યો છે. જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે વર્ષ 2016 દરમિયાન પ્રવાસ વખતે તેણીને મચ્છરોએ કરડ્યું હતું.

મચ્છરોએ તેના શરીર પર કેટલીયે જગ્યાઓએ ડંખ માર્યો જેના ઘા સરખા થયા નથી. સબરીનાનો દાવો છે છે તેના કારણે તેને ન માત્ર શારીરિક પણ ભાવનાત્મક રીતે પણ મુશ્કેલીઓ થઇ છે. તેનું કહેવું છે કે તેને શરમ અને મનોવૈજ્ઞાનિક આઘાતનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમનું કહેવું છે કે તેણીને હજુ પણ બિહામણા સપનાઓ આવે છે. કેસ મુજબ તેણીને હોટેલ પર સરખી રીતે ધૂપ નહીં આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

મોડેલનું કહેવું છે કે હોટેલની ભૂલના લીધે તેના મોડેલિંગ કરિયર પર અસર પડી. એક મેગેઝીન રિપોર્ટ અનુસાર આ ઘટનાને કારણે તેમની મોડેલિંગ ક્ષમતા ઉપર પણ પ્રભાવ પડ્યો અને તેને અસહ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક પીડા સહન કરવી પડી. મોડેલે વિક્ટોરિયા સિક્રેટ, ટોમી હિલફિગર, રાલ્ફ લોરેન જેવી કેટલીયે બ્રાન્ડ્સ માટે મોડેલિંગ કર્યું છે.

