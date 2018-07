'તાનાશાહ' દગાબાજી કરશે? પરમાણુ કાર્યક્રમ બંધ કરવાની વાત કહીને બે-વાર ફરી ચૂક્યું છે ઉ. કોરિયા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: 12 જૂનના રોજ અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઉત્તર કોરિયાના પ્રમુખ કિમ જોન્ગ ઉન વચ્ચે ઐતિહાસિક મુલાકાત થઇ હતી, જેની સમગ્ર વિશ્વએ નોંધ લીધી હતી. અહીં વધુ રસપ્રદ વાત એ છે કે 12 જુન, 2018 પહેલા પણ ઉત્તર કોરિયા 2 વખત પરમાણુ કાર્યક્રમ બંધ કરવાની વાત કહીને ફરી ચૂક્યું છે. આ વખતે પણ ઉ. કોરિયા તેની વાત પર કાયમ રહેશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. આ અહેવાલ સાથે જાણો, અમેરિકા અને ઉત્તર કોરિયા વચ્ચેના છેલ્લા 70 વર્ષના લેખાંજોખા...

1945માં કોરિયાના બે ભાગ થયા. દક્ષિણ અને ઉત્તર કોરિયા બે દેશ બન્યા. ઉત્તર કોરિયા પર કિમ-2 સુંગનું શાસન (સોવિયેત સંઘનું રક્ષણ), દક્ષિણ કોરિયાને અમેરિકાનો સાથ મળ્યો.

1950 : ઉત્તર-દ. કોરિયા વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ

ઉ. કોરિયાએ દ. કોરિયા પર 1950માં હુમલો કર્યો. યુએસની મદદથી દ.કોરિયાએ રાજધાની સિયોલ પર કબજો કર્યો. ઉ. કોરિયાને રશિયા અને ચીનનો સાથ મળ્યો. દ. કોરિયાની સાથે યુએસ, જાપાન, બ્રિટન અને મિત્ર દેશો રહ્યા.

1953 : બંને સૈન્યોમાં યુદ્ધવિરામ સંધિ

3 વર્ષ ચાલેલા યુદ્ધમાં બંને બાજુના 25 લાખથી વધુ લોકો માર્યા ગયા. તેમાં 9 લાખ સૈનિક હતા. યુએસએ ઉ. કોરિયા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા.

1968 : અમેરિકન જાસૂસી જહાજ પકડ્યું

ઉ. કોરિયાએ યુએસના જાસૂસી જહાજ પુબલોને પકડ્યું. 11 મહિના બાદ ઉ. કોરિયાએ 83 ક્રૂ મેમ્બર્સને છોડ્યા. 1969માં ઉ. કોરિયાએ યુએસના જાસૂસી પ્લેનને હુમલો કરી તોડી પાડ્યું હતું.

1987 : ફ્લાઈટમાં વિસ્ફોટ, 115 મોત

દક્ષિણ કોરિયાની એક ફ્લાઈટમાં 1987માં બોમ્બ વિસ્ફોટથી 115નાં મોત થયાં. હુમલાનો પ્લાન બનાવવાનો આરોપ ઉત્તર કોરિયાના બે એજન્ટ્સ પર લાગ્યો હતો.

1988 : ઉત્તર કોરિયા બ્લેક લિસ્ટ થયું

વોશિંગ્ટને ઉત્તર કોરિયાને બ્લેકલિસ્ટ કર્યું. તેને આતંકી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલ ગણાવ્યું. યુએસ પ્રમુખ કાર્ટર ઉ. કોરિયા ગયા. આ વર્ષે કિમ સંગનું મોત થયું. પરમાણુ સમજૂતી રદ.

1998 : ઉત્તર કોરિયાનો મિસાઈલ ટેસ્ટ

ઉ. કોરિયાએ તેની પહેલી લાંબી રેન્જની મિસાઈલનું પરીક્ષણ કર્યું. 1999માં કિમ જોંગ-2નો ટેસ્ટ અટકાવવાનો નિર્ણય. યુએસએ તેના પર લાગેલા પ્રતિબંધો હળવા કર્યા.

2005-2006 : પરમાણુ ટેસ્ટ કર્યા

મિસાઈલ ટેસ્ટ પર લાગેલા પ્રતિબંધને ઉ. કોરિયાએ ખતમ કર્યા. 2006માં ઉ. કોરિયાએ બીજી વખત અન્ડરગ્રાઉન્ડ પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું.

2011થી 2018 : કિમ પ્રમુખ બન્યા

2011માં કિમ જોંગ ઉન ઉત્તર કોરિયાના પ્રમુખ બન્યા. 2013માં પહેલા પરમાણુ ટેસ્ટ કર્યા. 2016માં બે અને ન્યૂક્લિઅર ટેસ્ટ કર્યા. 2017 આઈસીબીએમ મિસાઈલનું પરીક્ષણ કર્યું. માર્ચ 2018માં ટ્રમ્પ અને કિમે વાતચીતની પહેલ કરી.

