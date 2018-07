રડતી બાળકીની વાયરલ તસવીરથી ટ્રમ્પ ઘૂંટણિયે, બદલવી પડી ઇમિગ્રન્ટ્સ પોલિસી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રડતી બાળકીની આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થઇ છે જેણે લોકોને અંદરથી હચમચાવી દીધા છે. આ તસ્વીરના લીધે ટ્રમ્પ સરકારની ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ સામે ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસીનો અમેરિકામાં વિરોધ શરુ થઇ ગયો છે. લોકો આ બાબતને અમાનવીય બતાવીને તેને રોકવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ પોલિસી અંતર્ગત પરિવારના બાળકોને તેમના માતા-પિતાથી અલગ કરવામાં આવી રહ્યા છે જેઓ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે દાખલ થવા માંગે છે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

આ તસ્વીર અમેરિકન ફોટોગ્રાફર જોન મૂરેએ ગયા અઠવાડિયે તે સમયે ખેંચી હતી જયારે ટેક્સાસ પાસે પોલીસ બાળકની માતાની તપાસ કરી રહી હતી. આ તસ્વીર સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ ઝડપથી વાયરલ થઇ રહી છે. જણાવી દઈએ કે જોન મૂરેને તેમની ફોટોગ્રાફી માટે પ્રતિષ્ઠિત પુલિત્ઝર પ્રાઈઝ સહિત કેટલાયે ઇનામ મળી ચુક્યા છે.

આ તસ્વીર મારા જીવનની સૌથી મુશ્કેલ પળ: ફોટોગ્રાફર મૂરે

- એક ચેનલ સાથે વાત કરતા મૂરેએ કહ્યું કે,"તે બાળકી પોતાની માતાના ખોળામાં સલામત અનુભવતી હતી. પોલીસ ઓફિસરે તે મહિલાને બાળકીને નીચે ઉતારી દેવા કહ્યું જેથી તે તપાસ કરી શકે. જેવી બાળકીને નીચે ઉતારી, તે રોવા લાગી." - મૂરેએ આગળ કહ્યું,"હું વર્ષોથી તસવીરો ખેંચતો આવ્યો છું પણ આ તસ્વીર ખેંચવી મારા જીવનની સૌથી મુશ્કેલ પળ હતી. હું ત્રણ બાળકોનો પિતા છું. એક બાળકી તો ઘૂંટણે ચાલે છે. તપાસ પછી પોલીસે બંનેને એક વેનમાં ઠોંસીને બેસાડી દીધા. હું માત્ર ઊંડો શ્વાસ લઇ શક્યો."

તસવીર બની પોલિસીના વિરોધનું માધ્યમ

ફોટોના વાયરલ થતા જ અમેરિકામાં ટ્રમ્પની ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ વિરુદ્ધ ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસીનો વિરોધ શરુ થઇ ગયો છે. કેટલાયે લોકોને તેને બેહદ અમાનવીય વ્યવહાર બતાવ્યો છે. વિરોધ કરનાર લોકોમાં કેટલાક તો ટ્રમ્પની જ પાર્ટીના સાંસદ પણ છે.

Trump changed immigrants policy after oppose across America. This photo brought trump into trouble for US illegal immigrants.