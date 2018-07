'ટ્રેશ કલેક્ટિંગ સમુરાઇ' તરીકે મશહૂર આ યોદ્ધાઓ એક પરફોર્મન્સ ગ્રુપના મેમ્બર્સ

ટોક્યો: જાપાની સામુરાઇ શબ્દ સાંભળતાં જ હાથમાં તલવાર સાથે સજ્જ શિસ્તબદ્ધ યોદ્ધાઓના ચહેરા નજર સામે તરવરે પણ 2018ના સામુરાઇ યોદ્ધા તેનાથી અલગ છે. જૂના જમાનાના સામુરાઇ યોદ્ધાઓની જેમ તેઓ હાથમાં તલવાર તો પકડે છે પણ તેનાથી સફાયો કરે છે શહેરની ગલીઓમાં ફેલાયેલા કચરાનો. 'ટ્રેશ કલેક્ટિંગ સમુરાઇ' તરીકે મશહૂર આ યોદ્ધા ઇસેસી ઇચિદાઇ જિદાઇગુમી પરફોર્મન્સ ગ્રુપના મેમ્બર્સ છે. તેઓ ગોમી હિરોઇ સામુરાઇ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેમના ગ્રુપના નામનો અર્થ જીવનમાં એક વાર મળતી તક છે. - આ નામ સાર્થક કરતાં ગ્રુપ મેમ્બર્સ તેમના પરફોર્મન્સ દ્વારા લોકોને પ્રદૂષણથી થતા નુકસાન અંગે જાગૃત કરે છે. તેઓ માને છે કે અભી નહીં તો કભી નહીં. આ ગ્રુપ ક્યોટો શહેરમાં શરૂ થયું હતું અને આ વર્ષે ટોક્યો પહોંચ્યું. તેમનું કહેવું છે કે સ્પેશિયલ મેસેજ દ્વારા તેઓ જાપાની એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્રાંતિના મંડાણ કરી શકે છે.

* ક્યોટો શહેરથી શરૂ થયેલી સફર હવે ટોક્યો પહોંચી, લોકોનો પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો

સામુરાઇ ગ્રુપના એક સભ્યએ જણાવ્યું કે,"અમારું પરફોર્મન્સ જૂના જમાનાના સામુરાઇ યોદ્ધાઓ જેવું જ છે પણ તેમાં સ્ટાઇલિશ હેટ્સ અને નવા જમાનાના ફુટવૅર દ્વારા થોડો ફેરફાર કર્યો છે. પહેલા તો અમે રસ્તા પર સામાન્ય પરફોર્મન્સ જ આપતા હતા પણ જ્યારે રસ્તા પર ફેલાતા કચરાની વાત સાંભળી તો તે સમસ્યા પરફોર્મન્સ દ્વારા ઉકેલવાનું નક્કી કર્યું. અમે રસ્તા પર હાથમાં તલવાર પકડીને નાચતાં-ગાતાં એક્શન કરીને પરફોર્મ કરીએ છીએ અને સાથે-સાથે ત્યાં પડેલો કચરો ઉપાડી લોકોને કચરો ગમે ત્યાં ન ફેંકવાનો મેસેજ પણ આપીએ છીએ. ભલે જાપાન ખૂબ સાફ-સુથરો દેશ છે પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અહીં પણ કચરો ફેલાવાની સમસ્યા વધી રહી છે. ખાસ કરીને લોકપ્રિય ઉત્સવો દરમિયાન. તેથી દેશની સુંદરતા જાળવી રાખવા અમે આમ કરીએ છીએ."

- જાપાનનું આ સામુરાઇ ગ્રુપ લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. તેમના પરફોર્મન્સ વખતે લોકો તેમની સાથે સેલ્ફી લેવાનું ચૂકતા નથી. સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ્સ પર પણ આને ઘણો પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને લોકોનું કહેવું છે કે આ જાપાનનું ગર્વ છે, જેને આધુનિક સમયમાં લોકો ભૂલી ગયા છે પણ ગોમી હિરોઇ સામુરાઇએ જાળવી રાખ્યું છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Trash collecting group performs for cleanliness message. Japan has a unique performers group for spreading message of cleaning.