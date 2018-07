બીજાને AIDS આપવા માટે આ વ્યક્તિએ પોતાને કરી લીધો HIV ગ્રસ્ત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અમેરિકામાં એક વ્યક્તિએ બીજા લોકોને AIDSની જીવલેણ બીમારી આપવા માટે પોતાને એચઆઇવી ગ્રસ્ત કરી લીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ચોંકાવનારી ઘટના અમેરિકાના આર્કસસની છે. 25 વર્ષના યુવકની આ હરકત માટે જજ દ્વારા તેને 50 વર્ષની સજા આપવામાં (ફટકારવામાં) આવી છે. તબીબોએ આવું કરવા પાછળ પ્રાથમિક તબક્કે જણાવ્યું હતું કે,"તેણે મગજનું સંતુલન ગુમાવી દીધું છે, તે ઈચ્છતો હતો કે બધા તેની જેમ જ AIDSથી પીડાવા લાગે." દુનિયાનો સૌથી અમીર દેશ પડી ગયો હતો તદ્દન એકલો, ગાયોએ રાખી લાજ યુવકે જજ સામે આ વાત કબૂલ કરી પોતાને જાણીજોઈને એચઆઇવી ગ્રસ્ત કર્યા બાદ બીજા લોકોમાં પણ આ જીવલેણ વાયરસ ફેલાવી શકે તે બાબતની યુવકે જજ સામે વાત કબૂલ કરી લીધી હતી. - પ્રોસીક્યુટર્સ જણાવે છે કે સ્ટીફનના કમ્પ્યુટર પરની માહિતીઓ સંકેત આપે છે કે તે જાતે જ એચઆઇવી ગ્રસ્ત થયો છે. પોતે બીમારીમાં સપડાયા બાદ તે ઇરાદાપૂર્વક અન્ય લોકોને પણ એચઆઇવી ગ્રસ્ત કરવા માંગતો હતો.

- જજ દ્વારા તેના આ અપરાધ માટે 50 વર્ષની સજા સંભાળવવામાં આવી હતી અને તેની સાથે યૌન અપરાધી તરીકે વર્તન કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો.

This young boy tried to infect other people with AIDS in america. This is the serious case in america which took place recently.