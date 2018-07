ફોર્મ્યુલા વન કાર ચલાવીને સાઉદી અરબમાં મહિલા ડ્રાઈવિંગના એક નવા યુગની શરૂઆત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અસીદ-અલ હમદ નામની મહિલાએ રવિવારે હજારો સમર્થકો સામે રેનોલ્ટ ફોર્મ્યુલા વન કાર ચલાવીને સાઉદી અરબમાં મહિલા ડ્રાઈવિંગના એક નવા યુગની શરૂઆત કરી દીધી છે. ફ્રેન્ચ ગ્રાન્ડ પ્રીથી પહેલા લે કોસ્ટેલેટ સર્કિટમાં ફોર્મ્યુલા વન ચલાવનારી તેણી પહેલી સાઉદી મહિલા બની ગઈ છે. - રવિવારે જ સાઉદી અરબમાં મહિલાઓને કાયદેસર રીતે ડ્રાઈવિંગ કરવાની મંજૂરી મળી હતી. આ પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માટે ફોર્મ્યુલા વન ટીમ રૈનોએ અસીલને ફોર્મ્યુલા વન કાર ચલાવવાનો ચાન્સ આપ્યો. - અસીલ રૈનો ટીમની પેશન પરેડ ટીમનો ભાગ છે. અસીલ અહીં એ જ કાર ચલાવતી દેખાઈ જેનાથી 2012માં અબૂ ધાબીમાં કિમી રાઈકોનેનએ જીત મેળવી હતી. - તેણીએ સૌથી પહેલા 5 જૂનના રોજ એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત E20 ચલાવી હતી. - અસીદે કહ્યું,"મને ઘણા પહેલાથી જ રેસિંગ અને મોટરસ્પોર્ટ ઘણું પસંદ હતું. ફોર્મ્યુલા કાર ચલાવવાનું તો મારા સપનાઓથી ઉપર હતું અને મને લાગતું હતું કે આ બિલકુલ અસંભવ છે." - મોટરસપોર્ટ કમિશનની અધ્યક્ષ માઈકલ મોટને કહ્યું કે અલ હમદનું ઉદાહરણ સાઉદીમાં મહિલાઓને મોટરસ્પોર્ટ્સમાં કરિયર બનાવવાની પ્રેરણા આપશે. - સાઉદી અરબ દુનિયાનો એકમાત્ર એવો દેશ હતો જ્યાં મહિલાઓ Drive નહોતી કરી શકતી. 60થી વધુ વર્ષોથી સાઉદી અરબમાં મહિલાઓ માત્ર યાત્રી સીટ પર બેસતી હતી એટલેકે પોતે ગાડી ચલાવી શકતી ન હતી. - મહિલાઓને ડ્રાઈવિંગની છૂટ આપવાનો નિર્ણય ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહંમદ બિન સલમાનના વિઝન 2030 કાર્યક્રમનો હિસ્સો છે, જેથી અર્થવ્યવસ્થાને તેલથી અલગ કરીને સાઉદી સમાજને ખોલી શકાય. તેમણે જૂન 2018 સુધી આ આદેશ લાગુ કરવાની વાત કરી હતી. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

This woman racer kicks off driving for women across Saudi. As per new rule now women of Saudi can drive a car.