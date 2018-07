દુનિયાની સૌથી મોંઘી બાઇક બનશે 'ફેલાઇન વન', કિંમત હશે 1.75 કરોડ રૂપિયા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સ્વિટ્ઝરલેન્ડની બાઇક નિર્માતા કંપની ફેલાઇન મોટરસાઇકલ્સે તાજેતરમાં જ તેની હાઇ-ટેક ડિલક્સ મોટરસાઇકલ 'ફેલાઇન વન' દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરી છે. જાણીતા ડિઝાઇનર યાકુબાએ ડિઝાઇન કરેલી આ ફ્યુચરિસ્ટિક બાઇક દુનિયાની સૌથી મોંઘી બાઇક બનશે. ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે ફેલાઇન વનનાં ફક્ત 50 બાઈક જ બનાવવામાં આવશે. આ બાઈકની કિંમત 2.8 લાખ ડોલર (1.75 કરોડ રૂપિયા જેટલી) હશે. દુનિયાનો સૌથી અમીર દેશ પડી ગયો હતો તદ્દન એકલો, ગાયોએ રાખી લાજ

ચાર વર્ષના રિસર્ચના અંતે બની બાઈકઃ

- ફેલાઇન વન કાર્બન, ટાઇટેનિયમ, એરોસ્પેસ એલ્યુમિનિયમ અને ફાઇન લેધર જેવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાનાં મટિરિયલમાંથી બનેલી છે. - કંપનીનાં જણાવ્યા અનુસાર આ બાઇક ચાર વર્ષનાં ટેક્નોલોજી રિસર્ચને અંતે તૈયાર થઇ છે. - બાઇકની ડિઝાઇન અને ટેક્નોલોજીનું મુખ્ય ઇનોવેશન તેનો આકર્ષક દેખાવ છે.

બાઇકનાં એન્જિનની ખાસ વાત:

આ બાઇકનાં એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં 801 સીસીનું 3 સિલીન્ડર એન્જિન છે, જે 6 સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે અને 170 બીએચપીનો પાવર જનરેટ કરે છે. તેની ડિઝાઇન ફ્રેમ ઘણી મજબૂત છે, જે બાઇકનાં વજનને ફક્ત 155 કિગ્રા સુધી મર્યાદિત રાખે છે.

