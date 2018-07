માત્ર 7 વર્ષનો બાળક છે ચીનનો સૌથી યંગ સર્ટિફાઈડ 'યોગ ટીચર'

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાત વર્ષનું એક બાળક ચીનમાં સૌથી નાની ઉંમરનો યોગ ટીચર બની ગયો છે. તે આનાથી દર મહિને લગભગ 16,000 ડોલર (10.90 લાખ રૂપિયા) કમાય છે અને આ કારણે તે પોતાની ઉંમરનો ચીનનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બની ગયો છે.

ચીનના રાષ્ટ્રીય મીડિયા પીપલ્સ ડેઇલી અનુસાર આ બાળક લોકોને પ્રાચીન યોગની ટ્રેનિંગ આપે છે. તેનું નામ સુન ચૂયાન્ગ છે અને અંગ્રેજી નામ માઈક. ચીનમાં તે ઘણો પોપ્યુલર છે. સન વિશેની સ્ટોરીઝ આ વર્ષે ચીનના મીડિયાએ શરુ કરી હતી. સન ચીનના પૂર્વી પ્રાંત ઝેજિયાંગનો રહેવાસી છે. તે માત્ર ચીનનો નહીં, પણ દુનિયાનો સૌથી યુવા સર્ટિફાઈડ યોગ ટીચર છે. બે વર્ષની ઉંમરે શીખ્યો યોગ

- સુનની મમ્મીએ ચીનના રાષ્ટ્રીય દૈનિક ચાઈના ડેઇલીને જણાવ્યું કે તેમનો દીકરો માટે બે વર્ષની ઉંમરનો હતો જયારે તે નાના એવા પ્રમાણમાં ઓટિઝમ નામની બીમારીથી પીડાતો હતો ત્યારે યોગ શીખવાનું શરુ કર્યું હતું. આ બીમારીની ખબર ત્યારે પડી જયારે તેને ડે કેર સેન્ટરમાં લઇ જવાયો હતો.

6 વર્ષની ઉંમરે જ થઇ ગયો પ્રખ્યાત

6 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં સન પોતાની સ્પેશિયલ ટેલેન્ટના લીધે ધીમેધીમે પ્રખ્યાત થવા લાગ્યો. સ્થાનિક યોગા સેન્ટર તેની નિમણુંક કરવા માંગતું હતું. સુન 100થી વધુ લોકોને યોગામાં ટ્રેઈન કરી ચુક્યો છે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

This seven year old kid is worlds youngest certified yoga teacher. This is the interesting fact about world of Yoga.