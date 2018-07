કિવુ નદીમાં એક હળવો ઝટકો ને જઈ શકે છે લાખો લોકોનો જીવ

અજબ-ગજબ ડેસ્ક: અહીં એક એવી નદી વિશે જણાવી રહ્યા છીએ કે જેના લીધે લગભગ 20 લાખ લોકોના જીવ ખતરામાં આવી શકે છે.

નદીમાંથી નીકળે છે મોતની ગેસ

- જે જગ્યાની અમે વાત કરી રહ્યા છીએ તે જગ્યા એક મહાદ્વીપ છે અહીં ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક કાંગો અને રવાન્ડાની બોર્ડર પર મોતની આ નદી આવેલી છે. જણાવી દઈએ કે, નદીનું આ પાણી લાખો લોકોને મોતના ઘાટ ઉતારવાની ફિરાકમાં છે. હકીકતમાં કિવુ નામની આ નદીના ઊંડાણમાં મોટી માત્રામાં મિથેન ગેસ બની રહી છે જે એક સમય પછી ઝેરીલી સાબિત થશે. આ ગેસ એટલી પ્રભાવશાળી છે કે જો ભારે માત્રામાં કોઈ તેને સૂંઘી લે તો થોડી જ મિનિટમાં તેનું મોત પણ થઇ શકે છે.

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ નદીના પાણીથી બનેલા વાદળ પણ ઝેરીલી મિથેન ગેસ ધરાવતો હશે અને તે ભરચક વિસ્તારમાં પડે તેઓ લાખો લોકોનો જીવ જઈ શકે છે. તે વરસાદ આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા લાખો લોકો માટે મુસીબતમાં લાવી શકે છે. આ નદીના પાણીમાં ડાયોક્સાઇડ અને મિથેન ગેસ મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. હળવા ભૂકંપ આવવાથી પણ તેમાં વિસ્ફોટ થઇ શકે છે.

This river can take lives of lacs of people. This is the reason why this river is dangerous.