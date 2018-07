એક સામાન્ય માણસે પોતાને PM બતાવી રેસ્ટોરાં પાસેથી મેળવી VIP સેવાઓ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એક સામાન્ય માણસે રેસ્ટોરાંમાં સીટ બુક કરાવવા માટે પોતાને પ્રધાનમંત્રી બતાવી દીધો. રેસ્ટોરાંના સ્ટાફે પણ તે વ્યક્તિની વાત માની લીધી અને પીએમ સમજીને બુકીંગ કરી આપ્યું. ત્યાં માત્ર તેની આગતા-સ્વાગત જ ન થઇ પણ સ્ટાફે ઓટોગ્રાફ પણ લીધો. ન્યુયોર્કમાં રહેતા આ વ્યક્તિના દીકરાએ પિતાનો આ કિસ્સો શેર કર્યો છે. જોકે, ટ્વિટથી અંદાજો આવે છે કે આ મામલો રશિયાનો છે.

શું લખ્યું છે ટ્વિટમાં?

દીકરાએ ત્રણ દિવસ પહેલા @Ihab8knicks નામના પોતાના હેન્ડલ પરથી આ કિસ્સો શેર કર્યો છે,જે હવે વાયરલ થઇ રહ્યો છે. દીકરાએ ટ્વિટમાં કહ્યું, 'મારા પિતા રેસ્ટોરાંમાં ટેબલ બુક કરવા માંગતા હતા, પણ રેસ્ટોરાંનું બુકીંગ ફૂલ થવાના લીધે તેણે ના પાડી દીધી હતી. થોડી જ મિનિટો પછી તેમણે મોરોક્કોના પીએમ બનીને વાત કરી તો તેમને ટેબલની ઓફર કરી દીધી.'

દીકરાએ પિતાને મળેલી વીઆઈપી સેવાઓનો આ વિડીયો શેર પણ કર્યો છે. આ ટ્વિટને 80 હજારથી વધુ વખત રિટ્વિટ કરી ચૂકાયો છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

This person booked a restaurant saying he is PM of morocco. This is the interesting incident of new york.