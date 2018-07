મળો Rolls-Royceની સૌથી લક્ઝુરીયસ SUVના માલિક બનનાર સૌપ્રથમ ભારતીયને

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઇ સ્થિત બિઝનેસમેન સોહન રોય Rolls-Royce Cullinan ખરીદનારા સૌથી પહેલા ભારતીય બન્યા છે. આ ગાડી તેમણે પોતાની એનિવર્સરી પર ખરીદીને પત્નીને ગિફ્ટ કરી છે. સોહન રોય એરિસ ગ્રુપના સીઈઓ છે અને તેમણે ખરીદેલી luxury SUVની કિંમત 5 કરોડ રૂપિયા છે.

આ બાબતે તેમણે જણાવ્યું હતું કે,"હું હંમેશાથી રોલ્સ રોય્સનો ફેન રહ્યો છું. હું ઘણા સમયથી મારી પત્ની અભિની સોહનને અમારી 25મી વેડિંગ એનિવર્સરીમાં કઈંક ખાસ ભેટ આપવા માંગતો હતો. The Cullinan મોડેલ મારી આશાઓ પર ખરું ઉતાર્યું અને મેં તેનું સીધું જ બુકીંગ કરાવી લીધું હતું."

Rolls-Royceની પહેલી SUV Cullinanમાં શું ખાસ છે?

રોલ્સ રોય્સએ તદ્દન નવી SUV કલિનનમાં 6.75 લિટરનું V12 એન્જીન લગાવ્યું છે જે 563 bhp પાવર અને 850 Nm પીક ટૉર્ક જનરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ SUV ઓલ-Wheel drive છે અને તેને આ ગાડીના ચારેય ટાયરને ગાડીના સ્ટિયરિંગ સાથે જોડવામાં આવે છે. દાર લકઝરી કેબીન સાથે આ કારની પાછળના ભાગમાં એક ઓટોમેટિક સિસ્ટમ પણ આપવામાં આવી છે જે પાછળના ભાગને ખોલ્યા બાદ એક બટન દબાવવાથી બહાર આવી જાય છે. તેમાં બે લોકો માટે સીટ અને વચ્ચે સામાન રાખવાની જગ્યા પણ આપવામાં આવી છે. રોલ્સ રોય્સએ આ SUVમાં એ તમામ ફીચર્સ આપ્યા છે જે તમારા વિચારમાં આવે છે, આ સિવાય કેટલાક ફીચર્સ એવા પણ છે જે બેહદ હાઈટેક છે અને અત્યાર સુધી કોઈ કારમાં તમે તે નહીં જોયા હોય.

- જોકે, રોલ્સ રોય્સ કલિનન SUVને ભારતમાં 2019 સુધીમાં લોન્ચ કરી શકે છે. આ મોડેલના લોન્ચ સાથે કંપની પોતાની વૈશ્વિક ગાડીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવા માંગે છે.

