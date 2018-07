8 વર્ષમાં 80 હજાર મહિલાઓને આપી ડેટની ઓફર, દરેક વખતે થઈ રિજેક્ટ

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીનમાં પોતાના માટે પરફેક્ટ વાઈફની શોધ કરી રહેલો એક વ્યક્તિ ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે. છેલ્લા 8 વર્ષમાં અંદાજે 80 હજાર મહિલાઓને ડેટની ઓફર આપી, પરંતુ દર વખતે તેને રિજેક્શનનો જ સામનો કરવો પડ્યો છે. જોકે, 31 વર્ષના નિયુ શિયાંગફેંગે હાર નથી માની. તે હજુ પણ શોધમાં લાગેલો છે.

- 2 વર્ષ પહેલા નિયુના પિતાનું કેન્સરના કારણે મોત થયું હતું, ત્યારબાદ તે એકદમ એકલો પડી ગયો છે. જેથી તેમણે લગ્ન કરીને પરિવાર શરૂ કરવાનું જરૂરી લાગ્યું, પરંતુ તેની શોધ ક્યાં સુધી પહોચી શકી. પહેલા હાથમાં જાહેરાતનું સાઈન બોર્ડ લઈને શોધ કરી. સફળતા ના મળી તો તેમણે ડેટિંગ વેબસાઈટ્સ અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લાઈફ પાર્ટનર શોધવાનું શરૂ કર્યું. જોકે, અત્યાર સુધી તેને સતત રિજેક્શનનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

* છોકરીઓની પસંદ ઊંચા અને હેન્ડસમ છોકરા

આ રિજેક્શનને લઈને ઘણા લોકોનું કહેવું છે કે, નિયુ આ શોધને લઈને બહુ આક્રમક અને હતાશ થઈ ગયો છે, જેના કારણે તેને નિરાશાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જોકે, નિયુનો પોતાનો અલગ જ તર્ક છે. તેનો દાવો છે કે, મહિલાઓમાં આજકાલ રોમેન્ટિક પાર્ટનર સિલેક્ટ કરવાને લઈને શરમ રહી નથી. મોટાભાગની છોકરીઓને ઊંચા અને હેન્ડસમ મર્દોને ભાવ આપે છે, જે તેની સાથે માત્ર મીઠી-મીઠી વાતો કરી શકે. પણ મારી હાઈટ ઓછી છે અને હેન્ડસમ પણ નથી. મને છોકરીઓને ઈમ્પ્રેસ કરતા નથી આવડતી. પૈસા પણ એક મોટું કારણ છે. છોકરીઓ સારો પગારદાર હસબન્ડ ઈચ્છે છે, જેનું પોતાનું ઘર હોય, પરંતુ મારી પાસે નથી.

* 'ડેટિંગ મેડમેન' નામેથી આવ્યો હતો ચર્ચામાં

'ડેટિંગ મેડમેન'ના નામેથી પોપ્યુલર નિયુ પહેલીવીર 2013માં ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેને બેઈઝિંગના રસ્તા પર લાઈફ પાર્ટનરની શોધમાં ભટકતો દેખાયો હતો. હાથમાં જાહેરાતનું બોર્ડ લીધેલી તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી. આ સાથે જ 10 હજાર લોકો તેને વિબો પર ફ્રેન્ડ બનાવ્યા હતા.

* 80,000 નો આંકડો સાચો

નિયુની સ્ટોરી વાયરલ થયા બાદ ઘણા મીડિયા ગ્રુપે 80 હજાર મહિલાનાં આંકડને લઈને સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેને લઈને નિયુએ ઈસ્ટડેને એક ઈન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમણે અંદાજે 60 હજાર વાર મહિલાઓને ઓનલાઈને મેસેજ કર્યા, જેમાં રિજેક્શન જ સામે આવ્યું અથવા કોઈ જવાબ જ ના આવ્યો. જ્યારે અંદાજે 20થી 30 હજાર છોકરીએ તેમને રસ્તા પર અપ્રોચ કર્યા. તેની પરફેક્ટ પાર્ટરનની તેમની શોધ આજે પણ ચાલુ છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

This mans dating offer rejected for more than eighty thousand times. This is the shocking figure of dating women.