સ્પાઈડર મેનનો ડ્રેસ પહેરીને 10 હજારથી વધુ લોકોનો જીવ બચાવી ચૂક્યો છે આ વ્યક્તિ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અમેરિકામાં રહેતા રિકી મીના સ્પાઈડર મેનનો ડ્રેસ પહેરીને બાળકોની હોસ્પિટલમાં હરતા-ફરતા દેખાઈ જાય છે. તે સ્પાઇડર મેનના ડ્રેસમાં એ બીમાર બાળકોની મુલાકાત કરે છે, જે હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય છે. રિકી જયારે આ ડ્રેસ પહેરીને હોસ્પિટલમાં પહોંચે છે, ત્યારે બીમાર બાળક પણ ઉભા થઇ જાય છે. હોસ્પિટલ પહોંચીને રિકી પોતાની જાતને બાળકોને સોંપી દે છે. પછી જેમ બાળકો કહે એમ સ્પાઈડર મેન કરે છે. આ સ્પાઈડર મેન વીડિયો ગેમ રમે છે, બાળકો સાથે તેમનો જ હાથ પકડીને કલાકો સુધી બેસી રહે છે. રિકીનો સ્પાઈડર મેન બનીને એવો પ્રભાવ છે કે બાળકો તેના બધા જ દુઃખ, હેરાનગતિ અને પેરેન્ટ્સને ભૂલીને મોજ સાથે રમે છે. રિકીની આ રીતની મુલાકાતથી અત્યાર સુધી 10 હજાર બાળકો ગંભીર બીમારીમાંથી બહાર આવી ચૂક્યા છે.

દાદીમાંના સપનાથી થઇ હતી શરૂઆતઃ

રિકી મીના બતાવે છે કે એક રાતે તેના સપનામાં તેની દાદી આવી હતી. જે તેને એક જૂના પ્રોજેક્ટર પર વીડિયો બતાવી રહી છે. આ વીડિયોમાં સ્પાઇડરમેન એક હોસ્પિટલમાં છે, જેને જોઈને અનેક બીમાર બાળકો ખુશ થઈ જાય છે. વધુમાં રિકી કહે છે કે તેણે સપનામાં પોતાના દાદીમાને પૂછ્યુ કે આ વીડિયો કઈ ફિલ્મનો છે, તો તેમણે જવાબ આપ્યો હતો કે બેટા આ તુ છે અને કાલ સવારે ઉઠીને તારે આ કામ કરવાનું છે. બસ આ સપના બાદ રિકીએ આ કામ શરૂ કરી દીધું હતું.

સરળ નહોતી આ સફરઃ

જયારે રિકીને આ સપનું આવ્યું ત્યારે તેની પાસે કોઈ પ્રકારનું કામ નહોતું. પહેલીવાર ડ્રેસ બનાવવા માટેના રૂપિયા પણ નહોતા, જેને કારણે તેણે કાર વેચી નાખી હતી. પહેલા તો હોસ્પિટલનો રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો નહીં પણ જેમ-જેમ બાળકોની તબિયતમાં સુધારો દેખાયો તો હોસ્પિટલવાળા પણ તેને ફોન કરીને બોલાવવા લાગ્યાં હતાં.

