130 ફુટ ઊંચી પહાડી પર એકલો રહેતો માણસ, અઠવાડિયામાં માત્ર બે વાર ઉતરે છે નીચે

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જોર્જિયાનો 130 ફુટ ઊંચો કાત્સખી પિલર વર્ષો સુધી ઉજ્જડ પડ્યો રહ્યો. હવે ત્યાં મેક્ઝિમ નામનો એક ક્રિશ્ચિયન મોંક એકલો રહે છે. આ 130 ફુટ ઊંચો, એકદમ સીધો ખંભા જેવો પહાડ છે. જેના શિખર ઉપર એકલા રહેવાની કલ્પના પણ ભયજનક લાગે છે. પરંતુ 63 વર્ષનો આ એક વ્યક્તિ છેલ્લાં લગભગ 25 વર્ષોથી અહીં રહી રહ્યો છે. તેનું માનવું છે કે આ ખતરનાક દેખાતા પહાડની ચોટી ઉપર રહેતાં તે ઈશ્વરની નજીક પહોંચી ગયો છે. તે એક ક્રિશ્ચિયન મોંક છે. તેનું નામ છે મેક્ઝિમ કાવ્ટારડ્ઝે. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

- મેક્ઝિમ 1993થી આ 130 ફુટ ઊચાં ‘કાત્સખી પિલર’ ઉપર રહે છે. તે ત્યાં એકલો જ રહે છે અને સપ્તાહમાં માત્ર બે વાર નીચે ઉતરે છે. નીચે ઉતરવા માટે 131 દાદરા છે. જેમાં મેક્ઝિમને 20 મિનિટ લાગે છે. બાકીના સમય મેક્ઝિમના ફોલોઅર્સ તેને જરૂરિયાતનો સામાન પહોંચાડે છે. પિલરની જેમ દેખાતા આ પહાટની ચોટી ઉપર એક નાનો કોટેજ છે. તેમાં જ એક પ્રાર્થના કક્ષ છે. થોડાં પ્રીસ્ટ્સ અને થોડાં પરેશાન યુવા ત્યાં ક્યારેક આવીને પ્રાર્થના કરે છે.

- મોંક બનતાં પહેલાં મેક્ઝિમ ક્રેન ઓપરેટરનું કામ કરતાં હતાં. તેઓ જણાવે છે કે યુવાવસ્થામાં તે દારૂ અને ડ્રગ્સના આદી હતાં. પછી તે ચક્કરમાં એકવાર જેલ ગયા પછી તેણે પોતાનું જીવન બદલવાનો નિર્ણય લીધો અને મોંક બની ગયાં. ર્જિયામાં સ્ટીલાઇટેસ ક્રિશ્ચિયન સંપ્રદાયના લોકો આવા ઊંચા પહાડોના શિખર ઉપર રહતાં હતાં. તેમનું માનવું હતું કે આવા સ્થાને રહેવાથી તેઓ સાંસારિક પ્રલોભનોથી દૂર રહેશે.

- આવું 15મી સદી સુધી ચાલ્યું, પછી જોર્જિયામાં ઓટોમન સામ્રાજ્ય કાયમ થઇ ગયું અને ક્રિશ્ચિયન્સની આવી ગતિવિધિઓ બંધ થઇ ગઇ. સદીઓ સુધી આ સ્થાન ઉજ્જડ પડ્યું રહ્યું. સ્થાનીય લોકોએ પર્વતની ચોટી ઉપર ખંડર તો જોવા મળે છે, પરંતુ કોઇએ ત્યાં પહોંચવાની કોશિશ કરી નથી. સદીઓ પછી, 1944માં પર્વતારોહી એલેક્ઝેન્ડર જૈપરાઇઝ્ડના નેતૃત્વમાં એક ગ્રુપ અહીં પહોંચ્યું. તેને ચર્ચના અંડરની સાથે એક સ્ટીલાઇટના અવશેષ પણ મળ્યા હતાં.

- તે પછી 1990ના દશકમાં જોર્જિયામાં કમ્યુનિસ્ટ સરકારના પતન પછી જ્યારે ધાર્મિક ગતિવિધિઓ ફરી બનવા લાગી, ત્યારે મેક્ઝિમે અહીં રહેવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

This man do live on mountain alone. This is the reason why this man lives on mountain alone.