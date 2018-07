શહેરમાં કોઈ ગરીબ બાળક જમીન પર ન સુવે એટલે નોકરી છોડીને બનાવવા લાગ્યા પલંગ

ન્યૂયોર્ક: અમેરિકાના ઈડાહોમાં રહેતા લ્યૂક મિક્લ્સન ગરીબ બાળકોમાં માટે પલંગ બનાવે છે, જેથી તેમને નીચે ના સૂવું પડે. હકીકતમાં, આ વિસ્તારમાં એવા કેટલાયે પરિવાર છે, જે પાયાની જરૂરિયાતો માંડ પુરી કરી શકે છે. આ સ્થિતિને જોઈને લ્યુક અને તેના પરિવારે 2012માં નાના બાળકો માટે પલંગ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. તે અત્યાર સુધી 1500થી વધુ પલંગ દાન કરી ચુક્યા છે અથવા ઓછી કિંમતે વેચી ચુક્યા છે.

- લ્યુકે એકવાર પડોશમાં એક બાળકીને કપડાના ઢગલામાં ઘૂસીને ઊંઘતા જોઈ. તેમણે તેને પહેલો પલંગ બનાવીને આપ્યો તો તેણીએ તેને જોરથી ઝકડી લીધો. આ ઘટના પછી તેમણે તેની આ સમસ્યાનો અંત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો. ‘સ્લીપ ઈન હૈવેનલી પીસ’ નામની એક બિન-નાણાકીય સંસ્થા બનાવી. તેના દ્વારા તે બાળકો માટે પલંગ બનાવે છે.

* દીકરીનો પલંગ જોઈને બનાવતા શીખ્યા

પહેલો પલંગ બનાવવા માટે લ્યુકે પોતાના જ પૈસાથી લાકડી અને બાકીનો જરૂરી સામાન ખરીદવાનું શરુ કર્યું. દીકરીના પલંગને નમૂના તરીકે ઉપયોગ કર્યો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રોએ પણ મદદ માંગી. લ્યુકના કામની આસપાસ ચર્ચા શરુ થઇ તો લોકો તેની સાથે જોડાવા લાગ્યા. લ્યુકે બતાવ્યું કે 2012માં પહેલા પ્રોજેક્ટમાં તેમણે 11 પલંગ તૈયાર કર્યા હતા. પછીના વર્ષે 15 પલંગ બનાવ્યા. આ રીતે 2017 આવતા-આવતા તેની સંસ્થાએ લગભગ 612 પલંગ બનાવ્યા. લ્યુકે આ કામ માટે એક અધિકારીક ચેરિટી પણ શરુ કરી છે. તેમાં લોકોને પલંગ બનાવતા શીખવવામાં આવ્યા, જેથી દૂર રહેતા લોકો પણ તેની યોજના સાથે જોડાઈ શકે. તેમણે નારો આપ્યો છે - શહેરનું કોઈપણ બાળક જમીન પર ના સુવે.

* બાળકો માટે કરિયર જતું કર્યું

લ્યુક માટે આ કામ સહેલું ન હતું. એક સમયે તેની પાસે બે વિકલ્પ બચ્યા હતા. કાં તો તે સારા પગારવાળું પોતાનું સ્પોર્ટ્સ કોચનું કરિયર બનાવે અથવા ઓછી આવકમાં બાળકો માટે પલંગ બનાવીને તેમની ખુશીનું કારણ બને. પછી તેમણે નિર્ણય કર્યો કે તેઓ પોતાની સંસ્થાને જ આગળ વધારશે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

This man dedicated his life for children. Man did this good job for children.