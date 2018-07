ભારતના નિકેશે પગારમાં પછાડ્યાં Appleના સીઈઓને, વિશ્વમાં સૌથી વધુ પગાર લેનાર CEO બન્યા

* ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધુ પગાર લેનારા સીઇઓ બન્યા

* 2015માં અરોરા જાપાનમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા એક્ઝિક્યુટિવ હતા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વિશ્વની દિગ્ગજ ટેલિફોન ઓપરેટિંગ કંપની સોફ્ટબેંકના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર રહી ચૂકેલા નિકેશ અરોરા અલ્ટો નેટવર્ક કંપનીમાં સીઈઓ બન્યા છે, જ્યાં તેમનું વાર્ષિક પેકેજ 12.8 કરોડ ડોલર એટલે કે લગભગ 857 કરોડ રૂપિયા હશે. અરોરા બે વર્ષ સુધી સોફ્ટબેંકના સીઓઓ તરીકે ઘણાં જવાબદારી ભરેલા હોદ્દા પર કામ કરતા હતા.

એપલના સીઈઓ કરતાં પણ વધુ પગારઃ

અરોરા પહેલા એપલના ટિમ કૂક ટેકનોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધુ વેતન મેળવનારા સીઈઓ હતા. તેમનું વાર્ષિક પેકેજ 799 કરોડ રૂપિયાનું હતું. જ્યારે અરોરાનું પેકેજ 857 કરોડ રૂપિયા છે. આ સાથે જ ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં સૌથી વધુ પગાર લેનારા સીઇઓ બન્યા છે. કંપનીની રેગ્યુલેટરી ફાઈલિંગ્સ મુજબ સોફ્ટબેંકે 290 મિલિયન ડોલરની ચૂકવણી કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે 2015માં નિકેશ અરોરા જાપાનમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા એક્ઝિક્યૂટિવ હતા.

આ રીતે છે સેલેરી પેકેજઃ

- અરોરાને વાર્ષિક 6.7 કરોડનું વેતન મળશે અને એટલું જ બોનસ મળશે. આ ઉપરાંત તેમને 268 કરોડ રૂપિયાના શેર મળશે, જે તેઓ સાત વર્ષ સુધી વેચી શકશે નહીં. જો તેઓ સાત વર્ષની અંદર પાલો અલ્ટોના શેરની કિંમતને 300 ટકા વધારવામાં સફળ રહેશે તો તેમને 442 કરોડ રૂપિયા મળશે.

- આ ઉપરાંત અરોરા પોતાના રૂપિયાથી પાલો અલ્ટો નેટવર્કના 134 કરોડ રૂપિયાના શેર પણ ખરીદી શકશે અને આટલી જ કિંમતના શેર તેમને કંપની તરફથી આપવામાં આવશે, જે તેઓ સાત વર્ષ સુધી વેચી શકશે નહીં.

બન્યા વાઈસ ચેરમેનઃ

- સોફ્ટબેંકના સીઓઓ તરીકે અરોરાએ કંપનીના ફાઉન્ડર માયાસોશી સનને ઉબરની હરીફ કંપનીઓના મુખ્ય ફાઈનાન્સર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં અને ભારતીય ઈ-કોમર્સ કંપની સ્નેપડીલ તથા પ્રોપર્ટી વેબસાઈટ હાઉસિંગ ડોટ કોમમાં મોટુ રોકાણ કર્યું હતું.

- બ્લૂમબર્ગ પે ઈન્ડેક્સ મુજબ અરોરા પહેલા પાલો અલ્ટો નેટવર્કના વડા રહી ચૂકેલા માર્ક મેક લાફલિન અમેરિકાના પાંચમાં સૌથી વધુ વેતન મેળવનારા એક્ઝિક્યુટિવ હતા.

- હવે તેઓ કંપનીના વાઈસ ચેરમેનની જવાબદારી સંભાળશે.

નિકેશ અરોરા ગાઝિયાબાદના રહેવાસીઃ

- નિકેશ અરોરા ગાઝિયાબાદના રહેવાસી છે. તેમના પિતા ઈન્ડિયન એરફોર્સમાં અધિકારી હતા. નિકેશે પોતાનું શરૂઆતનું શિક્ષણ એરફોર્સ સ્કૂલમાંથી લીધું હતું.

- તેમણે બી.એચ.યુ.માંથી ઈલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે સૌપ્રથમ નોકરી વિપ્રોમાં કરી હતી.

- જોકે, થોડા સમયમાં જ તેઓ નોકરી છોડીને અમેરિકા જતા રહ્યા હતા. ત્યાં તેમણે બોસ્ટનની નોર્થ ઈસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીમાંથી એમબીએ કર્યું હતું.

- તેમના પ્રથમ લગ્ન કિરણ સાથે થયા હતા જેનાથી તેમને એક દીકરી છે. કિરણને છૂટાછેડા આપ્યા બાદ તેમણે 2014માં આયેશા થાપર સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

This Indian CEO overtakes Apple CEO in terms of salary. Indian origin Nikesh Arora to get highest salary package as CEO for any company across the world.