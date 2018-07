વિશ્વની આ 9 ટોચની કંપની પર છે ભારતીયોનું રાજ, લે છે 1300 કરોડ રૂપિયા સુધીનો પગાર

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ તાજેતરમાં જ ભારતીય મૂળના નિકેશ અરોરાને સીઈઓ તરીકે દુનિયામાં સૌથી વધુ સેલરી ઓફર કરવામાં આવ્યો હોવાના સમાચાર છે. દુનિયાની સૌથી મોટી આઈટી અને ટેક કંપનીઓ ભારતીય મૂળના લોકો જ સંભાળી રહ્યા છે. ગૂગલ અને માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓથી લઈને ટેક કંપની નોકિયા સુધીના સીઈઓ ભારતીય છે. આવો આ અહેવાલ સાથે તમને જણાવીએ વિશ્વની ટોચની કઈ કંપનીઓમાં ટોપ પોઝિશન પર કોણ-કેટલા પેકેજ સાથે બેસેલું છે... રસ્તો ઓળંગતા વૃદ્ધ કાકાને પોલીસે ખભા પર બેસાડી કરાવ્યો રોડ ક્રોસ 1. સુંદર પિચાઈ (સીઈઓ, ગૂગલ)

- ઓગસ્ટ 2015થી

- નાણાકીય વર્ષ 2016માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, પિચાઈની સેલરી વર્ષે 1298 કરોડ રૂપિયા છે.

2. સત્ય નાડેલા (સીઈઓ, માઈક્રોસોફ્ટ)

- ફેબ્રુઆરી 2014થી

- નાણાકીય વર્ષ 2017માં ફાઈલ કરવામાં આવેલા પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, નાડેલાની સેલરી વર્ષે 130 કરોડ રૂપિયા છે.

3. રાજીવ સૂરી (સીઈઓ અને પ્રેસિડેન્ટ, નોકિયા)

- એપ્રિલ 2014

- બ્લૂમબર્ગ પ્રમાણે, 2016 નાણાકીય વર્ષમાં રાજીવ સૂરીની સેલરી વર્ષે 60 કરોડ રૂપિયા છે.

4. શાંતનુ નારાયણ (સીઈઓ, એડોબ)

- નવેમ્બર, 2007થી

- નાણાકીય વર્ષ 2016ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, શાંતનુની વાર્ષિક સેલરી 130 કરોડ રૂપિયા છે.

5. જ્યોર્જ કુરિયન (સીઈઓ, નેટએપ)

- જૂન, 2015થી

- નાણાકીય વર્ષ 2017ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, કુરિયનની સેલરી વર્ષે 58 કરોડ રૂપિયા છે

6. ફ્રાંસિસ્કો ડિસોઝા (સીઈઓ, કોંગ્નિજેન્ટ)

- જાન્યુઆરી, 2007થી

- નાણાકીય વર્ષ 2016ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, ડિસોઝાની સેલરી વર્ષે 53 કરોડ રૂપિયા છે.

7. દિનેલ પાલીવાલ (સીઈઓ, હરમન ઈન્ટરનેશનલ)

- જુલાઈ, 2007થી

- નાણાકીય વર્ષ 2016ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલી જાણકારી પ્રમાણે, દિનેશની સેલરી વર્ષે 85 કરોડ રૂપિયા છે.

8. અશોક વેમૂરી (સીઈઓ, કન્ડ્યુએન્ટ ઈંક)

- જૂન, 2016થી

- નાણાકીય વર્ષ 2016ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, અશોકની સેલરી વર્ષે 35 કરોડ રૂપિયા છે.

9. સંજય મેહરોત્રા (સીઈઓ, માઈક્રોન ટેક્નોલોજી ઈંક)

- મે, 2017થી

- નાણાકીય વર્ષ 2015ના પ્રોક્સી સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે, સંજયની સેલરી એ વર્ષે 69 કરોડ રૂપિયા હતી. જોકે, હાલની સેલરીની જાણકારી નથી.

These are top nine tech companies who has Indian origin CEO. This is the most interesting fact about salary and position of tech world.