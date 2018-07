આ રહ્યા સ્લીપ પેરાલીસીસના લક્ષણ, દુનિયામાં માત્ર 8% લોકોને થાય છે તેનો અહેસાસ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઘણીવાર લોકો અનુભવે છે કે તેમની અચાનક ઊંઘ ઉડી ગયા બાદ શરીર કામ નથી કરતુ. વ્યક્તિ ઉભા થવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ ઉઠી શકતો નથી, એવું લાગે છે કે અવાજ પણ નથી નીકળી રહ્યો, તો તમને જણાવી દઈએ કે આ સ્લીપ પેરાલીસીસના લક્ષણ છે. વૈજ્ઞાનિકો મુજબ આ વિચિત્ર સ્થિતિનો અનુભવ દુનિયામાં માત્ર 8% લોકોને જ થાય છે. કેટલીયેવાર સ્લીપ પેરાલીસીસ દરમિયાન લોકોને એવી પણ વસ્તુઓ દેખાય છે જે વાસ્તવમાં છે જ નહીં.

રિસર્ચમાં સામે આવી વાતો

- ઇંગ્લેન્ડમાં હમણાં જ થયેલા રિસર્ચ મુજબ જયારે તમારું શરીર ઊંઘની પ્રક્રિયા સાથે તાલ નથી મેળવી શકતું, ત્યારે સ્લીપ પેરાલીસીસ થાય છે. - અચાનક અડધી ઉંઘમાંથી તમારું મગજ જાગી જાય છે અને આંખો જોઈ શકે છે પણ શરીર હલન-ચલન કરવાની ના પાડી દે છે. - કેટલીક સેકન્ડસથી લઈને કેટલીક મિનિટ્સ સુધી વ્યક્તિ પોતાના બોલવાની પણ શકિત ખોઈ બેસે છે. - કેટલાક લોકોને આ દરમિયાન દમ ઘૂંટાવા કે શ્વાસ રૂંધવાનો પણ અહેસાસ થાય છે, લોકો એવું માની લે છે કે કોઈ તેમનું ગળું દાબી રહ્યું છે પણ એવું કઈં હોતું નથી.

