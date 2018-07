આવનારા વર્ષોમાં એક દિવસમાં હશે 25 કલાક, ચંદ્રના લીધે થશે આવું

- લાખો વર્ષ પહેલા 18.41 કલાકનો રહેતો હતો દિવસ

- ચંદ્ર અને ધરતી વચ્ચે વધતા અંતરના કારણે થઇ રહ્યું છે આવું

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: રોજબરોજની ભાગદોડના લીધે લોકોને કામ માટે 24 કલાક પણ ઓછા લાગતા હોય છે. આવામાં ભૂગોળશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે આવનારા વર્ષોમાં એક દિવસમાં 24 કલાકની જગ્યાએ 25 કલાક થઇ શકે છે. આવું થવા પાછળ ચંદ્રની ધીમી ગતિ જવાબદાર છે જેના કારણે દિવસ લાંબો થઇ રહ્યો છે.

ચંદ્રને લીધે ધરતી પર વધી રહી છે કલાકો..

- અરબો વર્ષોથી ચંદ્ર અને ધરતી વચ્ચેનું અંતર ધીમે-ધીમે વધી રહ્યું છે. ત્યાં જ ચંદ્રની પરિભ્રમણની ધીમી ગતિના લીધે દિવસ પણ લાંબો બની રહ્યો છે.

- લગભગ 1.4 અરબ વર્ષ પહેલા જયારે ચંદ્ર અને ધરતી વચ્ચે અંતર ઓછું હતું, ત્યારે ધરતી પર એક દિવસમાં 18 કલાક અને 41 મિનિટ ગણાતી હતી. પણ બંને વચ્ચે અંતર વધવાને લીધે એક દિવસમાં 24 કલાક થવા લાગ્યા, જે આગળ હજુ પણ વધી જશે.

- અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઓફ વિસ્કોન્સિન-મેડિસનના ભૂગોળશાસ્ત્રી સ્ટીફન મેયર્સે પોતાના અધ્યયન દ્વારા ધરતીના ગોળ ફરવા અને ચંદ્રના સ્થાન વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ જણાવ્યો છે. મેયર્સનું કહેવું છે કે પોતાની ધીમી ગતિના કારણે જેમ-જેમ ચંદ્ર ધરતીથી દૂર થઇ રહ્યો છે, ધરતીની ગતિ પણ ધીમી થઇ રહી છે. કારણ કે, બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વીની ગતિ અન્ય ગ્રહોના લીધે પ્રભાવિત થાય છે, જે તેના પર બળ કરે છે.

There will be 25 hours in upcoming days. This is the effect of distance between earth and moon.