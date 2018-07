દુનિયામાં એક નહીં પરંતુ બે તાજમહેલ છે, શા માટે બનાવવામાં આવી હતી બીજી COPY?

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: 7 અજાયબીઓમાં તાજમહેલનું નામ દેશ અને દુનિયામાં સૌથી જાણીતું છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ તાજમહેલ ફક્ત આગ્રામાં જ નહીં દુનિયાના બીજા અકે દેશમાં પણ છે? આ વાત અટપટી તો છે જ પણ તેની પાછળ છુપાયેલી છે આ કહાણી.... આ તાજમહેલ બીજે ક્યાંય નહીં પરંતુ ભારતના પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશમાં જ છે. જેને તાજમહેલની એકદમ આબેહૂબ નકલ કહેવામાં આવે છે. આ તાજમહેલનું નિર્માણ સદીઓ પહેલા તો નહીં પણ આજથી 10 વર્ષ પહેલા એટલે કે 2008માં કરવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં સ્થિત તાજમહેલની જેમ બનાવતા તેને ફક્ત 5 વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો.

- બાંગ્લાદેશમાં સ્થિત તાજમહેલનું નિર્માણ અહીંના અમીર ફિલ્મ નિર્માતા અહ્સાનુલ્લાહ મોનીએ 380 કરોડ રૂપિયા(56 મિલિયન ડોલર)ના ખર્ચે કર્યું હતું. તેને બનાવવા પાછળનું કારણ પણ ઘણું અનોખું છે. કહેવાય છે કે અહ્સાનુલ્લાહ ઇચ્છતા હતા કે જે લોકો પૈસાની તંગીના કારણે અસલી તાજમહેલ જોવા માટે ભારત નથી જઈ શકતા, તેવા લોકો તેને પોતાના જ દેશમાં તાજમહેલને જોઈ શકે છે.

- જોકે, આ તાજમહેલને જોયા બાદ અમુક લોકો તેને ગરીબોનો તાજમહેલ પણ કહે છે. તેની સાઈઝ અને ડિઝાઇન ઘણી ખરી અસલી તાજમહેલ સાથે મળે છે. તેને બનાવવા માટે ઇટલીથી સંગમરમર અને ગ્રેનાઈટ લાવવામાં આવ્યા હતા.

- બાંગ્લાદેશના આ તાજમહેલમાં હીરાનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો છે. કહેવાય છે કે આ હીરો બેલ્જિયમથી મંગાવવામાં આવ્યો છે અને તેના ઘુમ્મટને બનાવવામાં 160 કિલો પિત્તળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલી નજર જોવામાં આવે તો આ તાજમહેલ અસલી તાજમહેલ જેવો જ દેખાય છે પરંતુ તેમાં રહેલી વાદળી અને ગુલાબી રંગની ડિઝાઈન તેને અસલી પ્રેમના પ્રતિક કરતા ઘણી જ જુદી પાડી દે છે.

There are two Taj Mahel in this world. This is the reason why 2nd Taj Mahel was bulit here.