ટીચરે 15 વર્ષના સ્ટુડન્ટ સાથે બનાવ્યા અનૈતિક સંબંધ, સ્ટુડન્ટે પૂછપરછમાં કર્યા હતા ખુલાસા

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકામાં એક ઈંગ્લિશ ટીચરને 15 વર્ષના સ્ટુડન્ટ સાથે રિલેશન બનાવવાના મામલામાં 6 વર્ષની સજા થઈ છે. તેણે એક વાર નહીં પરંતુ ઘણી વાર સ્ટુડન્ટ સાથે શારીરિક સંબંધો બનાવ્યા. આ બધુ એ દરમિયાન પણ થયું, જ્યારે તે પ્રેગનેન્ટ હતી. ગત વર્ષે એપ્રિલમાં ટીચરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્ટુડન્ટે પૂછપરછમાં ખોલ્યા બધા ખુલાસા કર્યા હતા.

- 28 વર્ષીય કેથરીન રૂથ હાર્પર ટેક્સાસના ડલારની રહેવાસી છે. તે જોન એમ ટિડવેલ મિડલ સ્કૂલમાં સેવેન્થ ગ્રેડની ટીચર હતી.

- ડેન્ટન કાઉન્ટી ડિસ્ટ્રિક્ટ એટર્ની ઓફિસે જણાવ્યું કે, તેને કોર્ટે સેક્શુઅલ એસોલ્ટ અને સ્ટુડન્ટ સાથે ગંદા સંબંધ બનાવવા માટે દોષિત ઠેરવ્યા છે.

- કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી એફિડેવિડ પ્રમાણે, જ્યારે સ્કૂલ ઓથોરિટીએ છોકરા સાથે સંબંધ વિશે સવાલ કર્યો, તો તેણે રડીરડીને ટીચર સાથે અનૈતિક સંબંધની વાત જણાવી દીધી.

- સ્ટાર ટેલિગ્રામના રિપોર્ટ પ્રમાણે, પોલીસને કેથરીનના સેલફોનમાંથી તેના સ્ટુડન્ટ સાથે ઘણા બધા ન્યૂડ ફોટોઝ પણ મળ્યા હતા.

- છોકરો ટીનએજર છે, એટલા માટે તેની ઓળખ જાહેર કરાઈ નથી. તે મિડલ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી જણાવાયો છે. આમ શરૂ થઈ બન્ને વચ્ચે વાતચીત

- ટીચર અને સ્ટુડન્ટ વચ્ચે અશ્લીલ ટેક્સ્ટ મેસેજ દ્વારા વાતચીત શરૂ થઈ. સ્ટુડન્ટે જણાવ્યું હતું કે, એક વાર ટીચર ઉનાળાની રજામાં તેના ઘરે આવી હતી. બન્નેએ પહેલા દારૂ પીધો અને પછી સંબંધ બનાવ્યા.

- સ્ટુડન્ટે જણાવ્યું કે, 2016માં જૂનથી જુલાઈ વચ્ચે આ બધુ ઘણી વાર થયું. પોલીસે છોકરાનો સેલફોન પણ જપ્ત કર્યો હતો, જેમાં બે મહિના દરમિયાન બન્ને વચ્ચે 76 વાર વાત થઈ.

- ગત વર્ષે એપ્રિલમાં જ્યારે ટીચર કેથરીનની ધરપકડ થઈ, ત્યારે તે આઠ મહિનાની પ્રેગન્ટેન્ટ હતી. જોકે, તેને એ ખબર નહોતી કે તેના બાળકનો પિતા તે વિદ્યાર્થી છે કે પછી હસબન્ડ છે.

- હવે સજા મળ્યા બાદ કેથરીનને જેલની સજાની સાથે બાકીની આખી જિંદગી સેક્સ ઓફેન્ડરની જેમ રહેવું પડશે. તેનું નામ સેક્સ ઓફેન્ડર તરીકે નોંધાયું છે.

