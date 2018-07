સ્માર્ટ ક્રોસિંગ: કોઈપણ વ્યક્તિ ક્રોસિંગ પર આવે એટલે બંને છેડે ચમકી ઊઠે છે લાઇટો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પૂર્વ ચીનના ઝેઝિયાંગ પ્રાંતની રાજધાની હાંગ્ઝોઉમાં રાહદારીઓ માટે એક નવીન પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. અહીં મુખ્ય રસ્તાઓના ક્રોસિંગ પર રાહદારીઓ માટે સ્માર્ટ લાઈટ લગાવવામાં આવી છે. કોઈપણ વ્યક્તિ ક્રોસિંગ પર આવે એટલે સેન્સર એક્ટિવ થઈ જાય અને ક્રોસિંગના બંને છેડે લાઇટો ચમકી ઊઠે છે. આવું કરવાથી રાતના સમયે હાઇવે પર સ્પીડમાં આવતા વાહનચાલકોને દૂરથી પણ ખબર પડી જાય છે કે કોઈ રોડ ક્રોસ કરી રહ્યું છે.

- આવું કરવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ હાઇવે પર રાતના સમયે થતા અકસ્માતોની સંખ્યા ઘટાડવાનો છે. આ ઉપરાંત યુ.કે.માં પણ એક ટેક્નોલોજી કંપનીએ આ પ્રકારની સ્માર્ટ ક્રોસિંગ સિસ્ટમ માટે સ્થાનિક ઓથોરિટી અને સરકારને અનુરોધ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે યુ.કે.માં દર વર્ષે 7000થી વધુ લોકો આ પ્રકારે ક્રોસિંગ પાસે અકસ્માતનો ભોગ બને છે, જેમાં કેટલાક લોકોના મોત થાય છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

Smart crossing line installed on roads of China. Smart crossing installed to avoid accidents in night time.