જોઈ લો દુનિયાની સૌથી મોંઘી ચોકલેટને, કિંમત 6 લાખ રૂપિયા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોર્ટુગલના ઓબીડોસ ખાતે ચાલી રહેલા ઇન્ટરનેશનલ ચોકલેટ ફેરમાં દુનિયાની સૌથી મોંધી ચોકલેટ પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવી હતી. ચોકલેટ પ્રેમીઓને સરપ્રાઈઝ ત્યારે મળી જ્યારે તેમણે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ચોકલેટ બોનબોન જોવાની તક મળી. આ એક્સક્લુસિવ 23 કેરેટ ગોલ્ડ પ્લેટેટેડ ચોકલેટ છે, જેને "ગ્લોરિયલ" નામ આપવામાં આવ્યું છે.

- આ ચોકલેટની કિંમત 728 યૂરો એટલે કે 6 લાખ 20 હજાર રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.

- આ ચોકલેટ એક હજાર બોનબોન્સનાં લિમિટેડ એડિશનનો ભાગ છે.

- ચોકલેટ ફિલિંગ કરતી વખતે તેની અંદર કેસર, વાઈટ ટ્રફલ અને વેનિલાનો સારા એવા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

- આ ચોકલેટના રેપર માટે શુદ્ધ 23 કેરેટ સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, સોનાના કાગળના લીધે આ ચોકલેટની કિંમત રૂપિયા છ લાખથી પણ વધુ થાય છે.

- આ ચોકલેટને કુલ બે વ્યક્તિએ મળીને બનાવી છે. તેમાંના એક પોર્ટુગીઝના ચોકલેટર ડેનીલ ગોમ્સે જણાવ્યું હતું કે,"હીરાના આકારની આ ચોકલેટને ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં દુનિયાની સૌથી મોંઘી ચોકલેટ તરીકે સ્થાન મળી ગયું છે."

See the worlds costliest chocolate with price. this is the reason why this chocolate is most expensive across world.