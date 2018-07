વૈજ્ઞાનિકોએ 0.3 મિલીમીટરનું દુનિયાનું સૌથી નાનું કમ્પ્યૂટર વિકસિત કર્યું

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વૈજ્ઞાનિકોએ દુનિયાનું સૌથી નાનું કમ્પ્યૂટર વિકસિત કર્યું છે જે માત્ર 0.3 મિલીમીટરનું છે. તે કેન્સરની માહિતી મેળવવા અને તેના ઉપચાર શોધવા માટે નવા દરવાજા ખોલવામાં મદદ કરી શકે એમ છે. આ પહેલાની સિસ્ટમ 2×2×4 મિલીમીટર મિશિગન માઈક્રો મોટ સહીત અન્ય કમ્પ્યૂટર ત્યારે પણ પોતાનું પ્રોગ્રામિંગ અને ડેટાને સુરક્ષિત રાખી શકતું હતું જયારે તે આંતરિક રૂપથી ચાર્જ ન હોય.

- કોઈ એક ડેસ્ક્ટોપના ચાર્જરના પ્લગને કાઢીએ તો તેનો ડેટા અને પ્રોગ્રામ ત્યારે પણ ઉપલબ્ધ રહેતા હોય છે જયારે વીજળી આવતા તે પોતાને બુટ કરી લે. જોકે, આ નવા સૂક્ષ્મ ડિવાઇસમાં પણ આ સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. આ નાનું કમ્પ્યૂટર જેવું ડિસ્ચાર્જ થશે તેની પ્રોગ્રામિંગ અને ડેટા સમાપ્ત થઈ જશે.

- અમેરિકાની મિશિગન યુનિવર્સીટી પ્રોફેસર ડેવિડ બ્લાઉએ કહ્યું,'અમે એ નક્કી નથી કરી શક્યા કે આમને કમ્પ્યૂટર કહેવું જોઈએ કે નહીં. આ એક રાય આપનારી વાત છે કે તેમાં કમ્પ્યૂટરની જેમ ઓછામાં ઓછા ફંક્શનવાળી વસ્તુઓ છે કે નહીં. આ કમ્પ્યૂટરથી કેટલાયે પ્રકારના કામ કરી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કેટલાયે ઉદ્દેશ પૂર્ણ કરવા થઇ શકે છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Scientist developed the smallest computer. This is the smallest computer developed ever.